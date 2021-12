A Debreceni Sportcentrum is csatlakozott a kezdeményezéshez, Becsky Andráséknak az a feladatuk, hogy az egész hátterét biztosítsák. – Szeretnénk, ha bajnokságok is létrejöhetnének, amik keretein belül a gyermekek megmérkőzhetnének egymással. Továbbá még gondolkozunk azon, hogy mely sportágakat vonhatnánk be a labdarúgáson kívül – mondta a sportvezető.