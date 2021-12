A kiírás értelmében a verseny ideje alatt a csapatok valamennyi versenyzőjének motoroznia kellett, de az a gárdákra volt bízva, ki hány kört teljesített. A triókból egy pilóta volt a pályán, s egymást váltották a küzdelem során a depóban kijelölt zónában, ahová a motort csak tolva lehetett belépni, s egy gumis karszalagot kellett a csapattárs karjára áttenni. A mezőnyben az osztrák flat track és supermoto elitje, valamint motokrosszosok, salakosok is megtalálható voltak, akik kiegészültek más országokból érkező pilótákkal. A magyar drukkerek számára ismerős neveket is felfedezhettünk a startlistán. Többek között ott volt a németek flat track és jégmotoros sztárja, Markus Jell, akit a debreceni flat track világbajnoki döntőben is láthattunk. De szintén indult Eggendorfban a Perényi Pál Salakmotor Stadionban megrendezett vébéfináléban szereplő osztrák Hanson Schruf, illetve a debreceni közönség nagy kedvence, Yasmin Poppenreiter. Az osztrák hölgy csapattársa – stílszerűen – egy másik női pilóta, az ecuadori születésű Mariuxi Taranto volt. De az osztrák salakmotorosok is képviseltették magukat, nevezetesen Daniel Gappmaier és Lukas Simon ült motorra a derbin.