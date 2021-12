Sőt, a versenyzői karrierem előtt és után is nagy szerepet játszott az életemben a sportág. De idővel meg kellett tanulnom, hogy a halál után is van élet. A karrierem során egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy mi lesz, ha szögre akasztom a vaspapucsomat. Évekbe telt, mire rájöttem, hogy a motorok szerelése az én új pályám. Elkényeztetett az élet, mert versenyzőként a hobbim volt a munkám, most is azt csinálhatom, amit szeretek. A mindennapjaimról szólva, lelassult körülöttem az élet, nincs már az a pörgés, mint régen, de azért így is megpróbálom kihozni belőle a legtöbbet. A lelkem mélyén még mindig élsportoló vagyok, s eszem ágában sincs megbántani senkit, de kívülállónak érzem magam a civil életben.