– Tovább kell jutni ebből a csoportból, kíváncsi leszek Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meccselésére, és arra is, a válogatott miként fog teljesíteni a vb-n. Örülök neki, hogy négy debreceni is ott van a válogatottban, remélem, hogy mentálisan olyan plusszal fognak hazatérni, amelyet utána át tudnak ültetni a bajnokságra is – mondta el Ábrók Zsolt.