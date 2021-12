November 17. a WHO kezdeményezésére világszerte a méhnyakrák-eliminációs világnap. Az esemény hazai koordinátora, a Mályvavirág Alapítvány kérésére a DVSC Schaeffler csapata is csatlakozott a kampányhoz – tette közzé a klub a hivatalos Facebook-oldalán. A szakemberek rendszerint megjegyzik, a méhnyakrák már korai stádiumban is jól felismerhető, és megfelelő kezeléssel akár végleges gyógyulás is elérhető.