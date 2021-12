– Sérülések és betegségek tizedelik az együttesemet, jelenleg úgy fest, hogy csak egy cserejátékossal állhatunk ki. A sok hiányzó miatt valószínű, hogy nekem is pályára kell lépnem, emellett az U16-os együttesből érkezhet egy-két futballista. Az ellenfelünk el akarta halasztani az összecsapást, ám ebbe nem tudtunk belemenni. Nem akarjuk lebecsülni a Cigándot, ettől függetlenül csak a győzelem elfogadható tőlünk, szeretnénk javítani a gólarányunkon, így minimum tízgólos különbség esetén lennék elégedett. Kellő komolyságot várok a lányoktól, valamint abban bízom, hogy az elejétől a végéig maximálisan fognak koncentrálni. Örülnék, ha a helyzetkihasználás terén most előrelépnénk, hiszen ezzel korábban többször is meggyűlt a bajunk. Reményeim szerint újabb sérülés nélkül zárjuk ezt a mérkőzést – nyilatkozta a deac.hu-nak Krascsenics Csilla vezetőedző.