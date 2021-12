A Hajdú-bihari Napló továbbá arról érdeklődött a csatárnál, hogy a szezon előtt milyen célokat fogalmaztak meg az öltözőben. – A felkészülési időszakban kimondottan arra törekedtünk és azt beszéltük a társakkal, illetve a vezetőkkel, hogy szeretnénk még egy osztályt feljebb lépni. Természetesen így, hogy vezetjük a tabellát már meg is szeretnénk nyerni a pontvadászatot – fejezte be a gondolatait Molnár Márton, és kérdésünkre elárulta, hogy a jelenlegi összetételben is megállná a helyét a Bestrong SC a megye I.-es bajnokságban, illetve néhány fiatallal kiegészülve ott is komolyabb célokat fogalmazhatnának meg magukban.