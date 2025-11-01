Tisza István öröksége ma is irányt mutat – a Debreceni Egyetem méltósággal emlékezett névadójára – videóval

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott október 31-én, pénteken a Debreceni Egyetem egykori névadója, gróf Tisza István miniszterelnök halálának 107. évfordulója alkalmából. A Főépület előtti téren álló szobornál egyetemi és állami vezetők mondtak ünnepi beszédet, kiemelve Tisza szellemi és erkölcsi örökségét. – olvasható az unideb.hu-n.

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak gróf Tisza István miniszterelnök halálának 107. évfordulója alkalmából

Fontos gondolatok hangzottak el a megemlékezésen

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy az emlékezés nemcsak a múlt felidézését jelenti, hanem iránymutatást is a jövő számára. Mint mondta, Tisza István felismerte, hogy a nemzet jövője nem pusztán politikai, hanem kulturális és szellemi kérdés is, ezért támogatta az oktatást és a tudományt.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora párhuzamot vont Tisza István és Klebelsberg Kunó munkássága között. Rámutatott: a béke és a tudás ma is kulcsfontosságú, hiszen a versenyképesség és a nemzeti felemelkedés alapja az oktatás és a kutatás támogatása.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára kiemelte: Tisza István a magyar történelem egyik legnagyobb formátumú államférfija volt, akinek bátorsága, felelősségtudata és békevágya ma is példaként szolgálhat.

Az esemény zárásaként az egyetem és az állami szervek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit Tisza István szobránál. A rendezvényen közreműködött az egyetem Marching Band-je, a Hortobágy Néptáncegyüttes, valamint a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Helyőrségi Zenekara.

A rendezvényen közreműködött Magyar Honvédség zenekara is

A megemlékezésről videót is készítettek:

A teljes beszédek és további részletek az unideb.hu-n oldalon olvashatók.

