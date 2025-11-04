november 4., kedd

50 év a Vojtinában

1 órája

Fél évszázad a bábszínház bűvöletében – megnyílt Asbóth Anikó visszatekintő kiállítása a Vojtinában

Ötven évnyi bábművészeti örökség, elhivatottság és szeretet – ezzel a gondolattal nyílt meg Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház igazgatójának rendhagyó kiállítása Debrecenben.

Haon.hu

Október 31-én különleges eseménynek adott otthont a debreceni Vojtina Bábszínház Kálvin téri kiállítótere: megnyílt Asbóth Anikó „50 évem a Vojtinában!” című visszatekintő kiállítása, amely a bábszínház egyik legmeghatározóbb alakjának életművét mutatja be – tudatta portálunkkal a Vojtina Bábszínház.

Megnyílt Asbóth Anikó 50 évem a Vojtinában!" című kiállítása
 Megnyílt Asbóth Anikó „50 évem a Vojtinában!” című kiállítása
Forrás: Csatáry-Nagy Krisztina

A kiállítás öt évtizednyi elhivatott munka kulisszáit mutatja meg

Asbóth Anikó azok közé tartozik, akik 1975 szilveszterén megalapították a Vojtina Bábegyüttest, és azóta is meghatározó szereplője a magyar bábművészetnek. Az elmúlt öt évtized alatt bábszínészként, művészeti vezetőként és immár 32 éve igazgatóként formálta a debreceni bábszínház arculatát.

A megnyitón Kovács Géza rendező, bábművész és színházigazgató kérdezte Asbóth Anikót a bábszínház történetének legfontosabb állomásairól – az amatőr kezdetektől a professzionális intézményig, a boldog és a nehezebb időszakokon át. Az eseményt természetesen nem nélkülözhette a vojtinás örömzenélés sem, amely méltón idézte meg a társulat szellemiségét.

Az eseményt a vojtinás örömzenélés is színesítette
Forrás: Csatáry-Nagy Krisztina

A tárlat november 30-ig ingyenesen megtekinthető a Vojtina Bábszínház Kálvin téri kiállítóterében, ahol a látogatók bepillantást nyerhetnek öt évtizednyi elhivatott művészi munka kulisszái mögé.

