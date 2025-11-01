Mire elég egy másodperc? Több évtized munkája látható Debrecenben – fotókkal

Máthé András fotóművész legújabb tárlata – „Egy másodperc – majdnem életmű” – az idő, az ember és a pillanat különös kapcsolatát vizsgálja. Egyetlen másodperc, amely akár egy egész élet lenyomatát is hordozhatja. A kiállítás betekintést enged több évtized alkotói útjába, válogatott képein keresztül mesélve a látás, az érzékelés és a fotográfia művészetéről. A kiállítás ünnepélyes megnyitóját október 30-án, csütörtökön tartották a debreceni Kölcsey Központ Bényi galériájában.

Megnyílt Máthé András kiállítása Debrecenben, a Kölcsey Központban

Fotó: Katona Ákos

Az eseményt Gál András fotóművész nyitotta meg, közreműködött Hernyák Marcell (zongora) és Jéger Attila (szaxofon), valamint köszöntőt mondott Szentei Tamás, Debrecen Vármegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Kulturális Osztályának vezetője.

A kiállítás november 27-ig tekinthető meg a Bényi Galériában.

A megnyitó képekben: