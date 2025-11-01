november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

Mire elég egy másodperc? Több évtized munkája látható Debrecenben – fotókkal

Címkék#debrecen#Kölcsey Központ#kiállítás

Az idő, az ember és a pillanat különös kapcsolatát vizsgálja Máthé András fotóművész. Egyedi kiállítás nyílt Debrecenben.

Haon.hu

Máthé András fotóművész legújabb tárlata – „Egy másodperc – majdnem életmű” – az idő, az ember és a pillanat különös kapcsolatát vizsgálja. Egyetlen másodperc, amely akár egy egész élet lenyomatát is hordozhatja. A kiállítás betekintést enged több évtized alkotói útjába, válogatott képein keresztül mesélve a látás, az érzékelés és a fotográfia művészetéről. A kiállítás ünnepélyes megnyitóját október 30-án, csütörtökön tartották a debreceni Kölcsey Központ Bényi galériájában. 

20251030_Máthé András kiállítása_KÁ_HBN (13)
Megnyílt Máthé András kiállítása Debrecenben, a Kölcsey Központban
Fotó: Katona Ákos

Az eseményt Gál András fotóművész nyitotta meg, közreműködött Hernyák Marcell (zongora) és Jéger Attila (szaxofon), valamint köszöntőt mondott Szentei Tamás, Debrecen Vármegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Kulturális Osztályának vezetője.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A kiállítás november 27-ig tekinthető meg a Bényi Galériában.

A megnyitó képekben:

„Egy másodperc – majdnem életmű” kiállításmegnyitó Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu