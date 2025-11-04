A fekete bojtár Sinka Istvánra emlékeztek

Az 1897-ben született Sinka István versei nyelvezetét, ízét, színét, minden szépségét a bihari föld adta, a bihari tájak és csillagok színezték, az ősi múltba visszatekintő lelkiség formálta. Rajta kívül kevesen tudták olyan varázzsal megénekelni a pásztorok világát, a táj és az ember sorsát, mint ő.

A szerkesztő dedikálta az új kötetet

Az ösztönös tehetségű költő magas érzelmi töltetű verseinek születését, a költő rejtett pályakezdésével, annak vers világával, regényes életrajzával és későbbi munkásságával kapcsolatos-ma már irodalomtörténet részévé vált- emlékeket Dr Medvigy Endre irodalomtörténész osztotta meg a népes hallgatósággal Berettyóújfaluban szerdán este. A Nadányi Zoltán Művelődési Ház és a Bihari Népfőiskola által szervezett könyvbemutatón. bemutatta az általa szerkesztett Fekete bojtár vallomásai című új Sinka kötetet. Mint elmondta a második világháború óta most először jelent meg hitelesen, a teljes szöveggel. a költő legjelentősebb prózai műve. E csonkítatlan, teljes szövegű könyv új kiadását sokan várták. E ritka, mégis gyűjtők, érdeklődők által szívesen olvasott könyv újbóli megjelentetése az Időjel Kiadó érdeme. Megfogalmazta: a szegényekért síró, szóló fekete bojtár, Sinka István költészete, prózai munkássága megbecsülendő érték a népi lírán belül, Erdélyi József, Sértő Kálmán és sok más ma - már elfeledett alkotóval együtt.

