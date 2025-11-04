november 4., kedd

Károly névnap

12°
+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könyvbemutató

1 órája

A fekete bojtár Sinka Istvánra emlékeztek

Címkék#Berettyóújfalu#könyvbemutató#könyv

Haon.hu

Az 1897-ben született Sinka István versei nyelvezetét, ízét, színét, minden szépségét a bihari föld adta, a bihari tájak és csillagok színezték, az ősi múltba visszatekintő lelkiség formálta. Rajta kívül kevesen tudták olyan varázzsal megénekelni a pásztorok világát, a táj és az ember sorsát, mint ő.

A szerkesztő dedikálta az új kötetet
Forrás: Péter Imre

Az ösztönös tehetségű költő magas érzelmi töltetű verseinek születését, a költő rejtett pályakezdésével, annak vers világával, regényes életrajzával és későbbi munkásságával kapcsolatos-ma már irodalomtörténet részévé vált- emlékeket Dr Medvigy Endre irodalomtörténész osztotta meg a népes hallgatósággal Berettyóújfaluban szerdán este. A Nadányi Zoltán Művelődési Ház és a Bihari Népfőiskola által szervezett könyvbemutatón. bemutatta az általa szerkesztett Fekete bojtár vallomásai című új Sinka kötetet. Mint elmondta a második világháború óta most először jelent meg hitelesen, a teljes szöveggel. a költő legjelentősebb prózai műve. E csonkítatlan, teljes szövegű könyv új kiadását sokan várták. E ritka, mégis gyűjtők, érdeklődők által szívesen olvasott könyv újbóli megjelentetése az Időjel Kiadó érdeme. Megfogalmazta: a szegényekért síró, szóló fekete bojtár, Sinka István költészete, prózai munkássága megbecsülendő érték a népi lírán belül, Erdélyi József, Sértő Kálmán és sok más ma - már elfeledett alkotóval együtt.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu