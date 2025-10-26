Programajánló
Üzbegisztán híres helyeiről lesz szó a debreceni előadáson
Üzbegisztán nevezetességei címmel tart vetített képes előadást Tóth Pál idegenvezető, helytörténet-kutató 2025. október 31-én 15 órától a debreceni Benedek-könyvtárban. A Rákóczi Szövetség és a házigazda intézmény rendezvényén díjtalanul vehetnek részt az érdeklődők a Piac utca 68. szám alatti fiókban.
