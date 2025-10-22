október 22., szerda

Előd névnap

16°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kultúra

1 órája

„Séta gyöngykavicson” – Szabó Lajos költőre emlékeztek Hajdúszoboszlón

Címkék#Szabó Lajos#költő#Hajdúszoboszló

Bemutatták a tavaly elhunyt költő posztumusz verseskötetét. A rendezvény egyszerre volt irodalmi bemutató és bensőséges főhajtás Szabó Lajos emléke előtt.

Haon.hu

Meghitt hangulatú emlékestet tartottak október 17-én a Szoboszlói Irodalom Házában, ahol bemutatták a tavaly elhunyt hajdúszoboszlói költő, Szabó Lajos posztumusz kötetét – tájékoztattak a szervezők nevében Nagy Bálint László. A Szoboszlói Irodalom Házában megtartott esten a közönség a „Séta gyöngykavicson” című, AB ART Kiadó gondozásában megjelent verseskötettel ismerkedhetett meg. A könyv megjelenése a Szilfa–Líra–Kávéház Facebook-oldal szerkesztőségi közösségének régi álma volt, amely több mint tíz éve maga Szabó Lajos kezdeményezésére jött létre, s ma is őrzi az ötvenévesen elhunyt költő-főszerkesztő szellemiségét.

Szabó Lajos költő
Szabó Lajos költőre emlékeztek Hajdúszoboszlón

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szabó Lajos fia is részt vett az emlékesten

A kötetből Juhász-Szabó Balázs, a Kabai Nyári Színház előadóművésze olvasott fel részleteket, hitelesen közvetítve a szerző gondolatait és érzésvilágát. 

A műsort zenei betétek is színesítették: Nagy Bálint László és Bali István Zorán egyik dalát adták elő, majd Szabó Lajos fiával, Szabó Bencével közösen énekelték el a Pokolgép „Tépett madár” című szerzeményét – a költő egyik kedvencét.

A személyes hangvételű visszaemlékezéseket és irodalmi elemzéseket Jóljárt Anita, Nagy Bálint László és Tóth Gyula osztották meg a hallgatósággal. A kötet válogatását és szerkesztését Tóth Gyula és A. Túri Zsuzsa végezte.

Az est méltó módon idézte fel Szabó Lajos alakját 
Forrás: Bali István

A rendezvény lebonyolításában a Bocskai Múzeum munkatársai segítették a szervezőket, Dr. Nagy István igazgató vezetésével. Az est méltó módon idézte fel Szabó Lajos alakját – a költőt, barátot és közösségformáló embert, akinek költészete és szellemisége tovább él mindazokban, akik ismerték és szerették.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu