„Séta gyöngykavicson” – Szabó Lajos költőre emlékeztek Hajdúszoboszlón

Meghitt hangulatú emlékestet tartottak október 17-én a Szoboszlói Irodalom Házában, ahol bemutatták a tavaly elhunyt hajdúszoboszlói költő, Szabó Lajos posztumusz kötetét – tájékoztattak a szervezők nevében Nagy Bálint László. A Szoboszlói Irodalom Házában megtartott esten a közönség a „Séta gyöngykavicson” című, AB ART Kiadó gondozásában megjelent verseskötettel ismerkedhetett meg. A könyv megjelenése a Szilfa–Líra–Kávéház Facebook-oldal szerkesztőségi közösségének régi álma volt, amely több mint tíz éve maga Szabó Lajos kezdeményezésére jött létre, s ma is őrzi az ötvenévesen elhunyt költő-főszerkesztő szellemiségét.

Szabó Lajos költőre emlékeztek Hajdúszoboszlón

Szabó Lajos fia is részt vett az emlékesten

A kötetből Juhász-Szabó Balázs, a Kabai Nyári Színház előadóművésze olvasott fel részleteket, hitelesen közvetítve a szerző gondolatait és érzésvilágát.

A műsort zenei betétek is színesítették: Nagy Bálint László és Bali István Zorán egyik dalát adták elő, majd Szabó Lajos fiával, Szabó Bencével közösen énekelték el a Pokolgép „Tépett madár” című szerzeményét – a költő egyik kedvencét.

A személyes hangvételű visszaemlékezéseket és irodalmi elemzéseket Jóljárt Anita, Nagy Bálint László és Tóth Gyula osztották meg a hallgatósággal. A kötet válogatását és szerkesztését Tóth Gyula és A. Túri Zsuzsa végezte.

Az est méltó módon idézte fel Szabó Lajos alakját

A rendezvény lebonyolításában a Bocskai Múzeum munkatársai segítették a szervezőket, Dr. Nagy István igazgató vezetésével. Az est méltó módon idézte fel Szabó Lajos alakját – a költőt, barátot és közösségformáló embert, akinek költészete és szellemisége tovább él mindazokban, akik ismerték és szerették.

