Film készült a dúsgazdag debreceni családról

Elkészült a Sesztina családról szóló rész a „Debreceni kereskedőcsaládok és házaik” című sorozatból; az eddigi leghosszabb, közel egyórás epizód a leszármazott Nagybákay Krisztina elbeszélésén keresztül és a Kossuth-díjas debreceni színész, Csikos Sándor tolmácsolása mellett mutatja be a kereskedő-iparos család történetét a 18. századtól a közelmúltig – írja a Cívishír. A Debrecenben leginkább a belvárosi vaskereskedésükről ismert Sesztinák nimbuszát jelzi, hogy a félprofi film bemutatójára teljesen megtelt a Déri Múzeum Díszterme, ahol a vetítést követően az alkotókkal és szereplőkkel beszélgetett Lakner Lajos tudományos igazgatóhelyettes.

A Sesztina-villa 2021-ben

Fotó: Matey István / Forrás: Napló-archív

Harangi Attila és Pusztai Lőrinc filmje úgy fókuszál a család történetére, hogy abból a Sesztinákhoz kötődő két fontos Piac utcai házat – a 21. és a 23. számot – is jobban megismerjük.

Ma ezekben az épületekben közkedvelt bisztró (Bonita) és neves fine dining étterem (Ikon) működik, a filmben előbbi tulajdonosa és utóbbi séfje is megszólal.

Így került a Sesztina János Debrecenbe

A dinasztiaalapító Sesztina János (1793-1839) egy miskolci csizmadia mester hetedik gyermekeként – jó pár évnyi felvidéki, pesti vándorlás után – került Debrecenbe, ahol Auer Sámuel nívós vaskereskedésénél tanulta ki az üzleti fortélyokat. 1819-ben saját vállalkozásba vágott „Vasüzlet a vasemberhez!” cégtáblával, vevőcsalogató páncélos alakkal a bejáratnál. Ebben az évben elvette Auer feleségének húgát – Bészler Zsuzsannát –, e házasság jelentős üzleti kapcsolatokhoz segítette. Sesztina János a céget az 1820-as évek derekára úgy felfuttatta, hogy 1823-ban megvásárolta a Piac utca 21. szám alatti házat. Okosan használta ki, hogy a vaskereskedelemben Debrecen régiós elosztóközponti szerepe erősödött, a felvidéki áru innen ment tovább Erdélybe és a Bánság (Temesvár) felé.

Édesapja halálakor Sesztina János (1823–1905) még javában tanult: az Eperjesi Evangélikus Kollégium elvégzése után egy miskolci vaskereskedő segédje, az 1840-es években a birodalom vezető cégeinél dolgozott. Franz Winckler Söhnénél – Bécsben – az üzletvitelhez tartozó pénzügyi ismereteket magas szinten elsajátította. A debreceni vaskereskedést ezekben az években ideiglenesen felszámolta.