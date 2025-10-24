Friss hírek: Gőz tört fel a földből Hajdúszoboszlón – fotókkal, videóval

Alig csitult le a viharos időjárás, örömteli hírt hozott a szél Hajdúszoboszlón október 24-én, pénteken délután. A Szent István parkban a Pávai Fesztivál nyitónapján már gyülekezett a lakosság. A kackiás bajszú verklis kitartóan tekerte a muzsikát, az asszonyok a vásári ruhákat, a férfinép a sörkínálatot mustrálta. És persze az asszonyokat. A térre felállított fúrótoronyhoz ekkor egy lapos sapkás, szürke zakós, tízéves fiúcska szaladt be, és szórólapokat lengetve a kezében így kiáltott:

A múlt századot idézte meg a Pávai Fesztivál

Fotó: Vida Márton Péter

Friss hírek, friss hírek! Csoda történt Hajdúszoboszlón: gőz tört fel a földből!

Tökéletes felidézése volt az éppen száz éves történéseknek. Ilyen közegben emlékezett meg a fürdőváros Pávai Vajna Ferenc nagy felfedezéséről, a gyógyító erejű vízről, ami örökre megváltoztatta Hajdúszoboszlót. A vendéglátós standoknál még Pávai-menüt is árultak. A hévizek atyja után elnevezett kétfogásos vacsora abból állt, ami a legendák szerint a geológus kedvenc két étele volt: a zónapörkölt és az almás sütemény. A zónapörkölt nevét arról kapta, hogy a hagyományos adagnál valamivel kisebbre mérték, így a munkások néhány gyors falat után már újra visszatérhettek a fúrótoronyra.