Friss hírek: Gőz tört fel a földből Hajdúszoboszlón – fotókkal, videóval

Egy lapos sapkás rikkancs, egy pödört bajuszú verklis, egy csipetnyi art déco luxuskivitelben. A száz évvel ezelőtti korszak varázsát idézte meg a Pávai Fesztivál.
Alig csitult le a viharos időjárás, örömteli hírt hozott a szél Hajdúszoboszlón október 24-én, pénteken délután. A Szent István parkban a Pávai Fesztivál nyitónapján már gyülekezett a lakosság. A kackiás bajszú verklis kitartóan tekerte a muzsikát, az asszonyok a vásári ruhákat, a férfinép a sörkínálatot mustrálta. És persze az asszonyokat. A térre felállított fúrótoronyhoz ekkor egy lapos sapkás, szürke zakós, tízéves fiúcska szaladt be, és szórólapokat lengetve a kezében így kiáltott:
Friss hírek, friss hírek! Csoda történt Hajdúszoboszlón: gőz tört fel a földből!
Tökéletes felidézése volt az éppen száz éves történéseknek. Ilyen közegben emlékezett meg a fürdőváros Pávai Vajna Ferenc nagy felfedezéséről, a gyógyító erejű vízről, ami örökre megváltoztatta Hajdúszoboszlót. A vendéglátós standoknál még Pávai-menüt is árultak. A hévizek atyja után elnevezett kétfogásos vacsora abból állt, ami a legendák szerint a geológus kedvenc két étele volt: a zónapörkölt és az almás sütemény. A zónapörkölt nevét arról kapta, hogy a hagyományos adagnál valamivel kisebbre mérték, így a munkások néhány gyors falat után már újra visszatérhettek a fúrótoronyra.
Pávai Fesztivál HajdúszoboszlónFotók: Vida Márton Péter
A Pávai Fesztiválon megidézték a geológus szellemét
A rendezvénysátorban a Gázláng Country Táncegyüttes ropta, míg az nézőtéren – akár a múlt század füstös bárjaiban – fekete terítős asztaloknál üldögéltek a vendégek. A fekete asztalterítőn arany vázába helyezett darutollak pihentek, a mennyezeten díszes csillár lebegett. A műsorokat követően Kovács Gergely köszöntötte a fesztiválozókat. Az alpolgármester a gyógyvíz feltörésének századik évfordulója nyomán felidézte a dicső történések előzményeit. Emlékeztetett rá, noha eleinte kőolajat kerestek a kutatók Hajdúszoboszlón, ám – mint fogalmazott – a föld mélye ehelyett életet, hitet és jövőt adományozott.
Az alpolgármester kitekintője után Czegle-Pinczés Enikő egy köszönőlevelet olvasott fel Pávai Vajna Ferencnek, amelyben háláját fejezte ki a tudós felé azért, amiért megindította Hajdúszoboszlót a felvirágozás útján. A fesztivál azonban nemcsak a kor hangulatát, hanem a geológus szellemét is megidézte: Dánielfy Zsolt István Jászai Mari-díjas színművész megformálásában Pávai szintén köszönetét fejezte ki azért, hogy a város megannyi módon őrzi az emlékét.
A kétnapos rendezvény szombaton folytatódik, a Szent István Parkban többek közt fellép a Vintage Dolls Akusztik, a Group'n'Swing Mujahid Zoltánnal, a sztárvendég pedig Király Viktor lesz.
