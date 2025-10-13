október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

2 órája

Véget ért a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón, így reagált a polgármester

Címkék#Munkácsy-kiállítás#kiállítás#Hajdúszoboszló

Közösen ünnepelték meg az elmúlt hónapok eredményét. A Munkácsy-kiállítást október 12-ig lehetett látogatni.

Haon.hu

Örömmel számolt be Czeglédi Gyula polgármester arról a közösségi oldalán, hogy a Munkácsy-kiállítás hatalmas sikert aratott Hajdúszoboszlón. Mint írta, hétfőn a megvalósításában szerepet vállaló személyekkel közösen zárókoccintással búcsúztatták el a kiállítást. A tárlat március 21-én nyílt meg a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban és a nagy érdeklődésnek köszönhetően az eredetileg szeptember 28-ig tervezett nyitvatartást egészen október 12-ig meghosszabbítottuk. 

Hatalmas sikert aratott a Munkácsy-kiállítás
Hatalmas sikert aratott a Munkácsy-kiállítás
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

A kiállításon közel 80 eredeti Munkácsy-alkotást tekinthettek meg a látogatók, festményeket, rajzokat, vázlatokat, archív fotókat és dokumentumokat, amelyek között ritka, a Szépművészeti Múzeumból érkezett művek is szerepeltek. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint azt a polgármester írta, a tárlat különleges lehetőséget adott arra, hogy a látogatók mélyebben megismerjék Munkácsy Mihály életútját, művészi fejlődését és sokoldalú alkotói világát.

A kiállítás közel 30 000 látogatót vonzott. Ezzel Hajdúszoboszló komoly kultúra- és értékteremtő szerepet valósított meg! 

– emelte ki. Hozzátette, 

köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak a kiállítás sikeréhez, a szervezőket, támogatókat és természetesen a látogatókat! Büszkék lehetünk arra, hogy városunk egy ilyen rangos eseménynek adhatott otthont.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu