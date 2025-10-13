Véget ért a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón, így reagált a polgármester

Örömmel számolt be Czeglédi Gyula polgármester arról a közösségi oldalán, hogy a Munkácsy-kiállítás hatalmas sikert aratott Hajdúszoboszlón. Mint írta, hétfőn a megvalósításában szerepet vállaló személyekkel közösen zárókoccintással búcsúztatták el a kiállítást. A tárlat március 21-én nyílt meg a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban és a nagy érdeklődésnek köszönhetően az eredetileg szeptember 28-ig tervezett nyitvatartást egészen október 12-ig meghosszabbítottuk.

Hatalmas sikert aratott a Munkácsy-kiállítás

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

A kiállításon közel 80 eredeti Munkácsy-alkotást tekinthettek meg a látogatók, festményeket, rajzokat, vázlatokat, archív fotókat és dokumentumokat, amelyek között ritka, a Szépművészeti Múzeumból érkezett művek is szerepeltek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint azt a polgármester írta, a tárlat különleges lehetőséget adott arra, hogy a látogatók mélyebben megismerjék Munkácsy Mihály életútját, művészi fejlődését és sokoldalú alkotói világát.

A kiállítás közel 30 000 látogatót vonzott. Ezzel Hajdúszoboszló komoly kultúra- és értékteremtő szerepet valósított meg!

– emelte ki. Hozzátette,

köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak a kiállítás sikeréhez, a szervezőket, támogatókat és természetesen a látogatókat! Büszkék lehetünk arra, hogy városunk egy ilyen rangos eseménynek adhatott otthont.

Ajánljuk még: