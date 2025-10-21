október 21., kedd

Elismerés

58 perce

Különleges elismerést kapott a debreceni intézmény

Két kategóriában is díjazták a kulturális központot. A Modem tárlatai elnyerték a szakmai zsűri tetszését.

Haon.hu

Hatalmas örömmel osztjuk meg veletek a hírt, hogy az Év Kiállítása 2025 egyik különdíját – a legjobb eredeti mondanivaló kategóriában – a Tanulni a természettől – Botanika című kiállításunk nyerte el! Emellett elismerésben részesült az El nem mesélt történetek című kiállításunk is! – tette közzé a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ a közösségi oldalán október 21-én. Emlékeztetnek: ez a díj és elismerés a MODEM csapat közös munkájának gyümölcse.

Modem
A Modem csapata díjátadón
Forrás: Magyar Múzeumok / Laura Wilhelm

Az Év Kiállítása díjakat a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban kedden adta át. A rangos elismerésért, mely a kreativitást, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességet egyaránt dicséri, idén két kategóriában folyt a megmérettetés: 10 millió forint alatti, illetve feletti bekerülési költségű válogatások pályáztak, és a zsűri végül az előbbi kategóriából 5, az utóbbiból 9 pályázót választott a jelöltek közé.

A Modem két tárlatát is díjazták

Az utóbbi csoportban kapott különdíjat a legjobb eredeti mondanivaló kategóriában a debreceni MODEM: a Tanulni a természettől? – Botanika című tárlata, mely a zsűri szerint „erőteljesen a jövőbe tekintő, rendkívül látványos elemekkel és jól komponált tipográfiával szerkesztett, közös gondolkodásra invitáló időszaki kiállítás”. 

Elismerésben részesült a Modem El nem mesélt történetek – Vidéki Múzeumok Képzőművészeti Gyűjteményei (1989–2024) című időszaki kiállítása is, mely a vidéki múzeumokat úgy mutatta be, mint amely válogatás „saját történetük elmesélőit teszi meg főszereplőkké”. 

