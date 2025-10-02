Nagyszabású rendezvénnyel debütált a nemrég alakult nyugdíjas közösség

Tavaly ősszel, a helyi művelődési ház szervezésében alakult meg a Konyári Nyugdíjas Klub, amely 2025 nyarán sikeresen csatlakozott az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesülethez. Bujdosóné Faragó Róza alpolgármester személyes kapcsolata és támogatása révén ismerhették meg a tagok Murvainé Láng Rózát, az országos egyesület elnökét, aki az aktív, érdeklődő konyári nyugdíjas közösség számára a közelmúltban nagyszabású rendezvénnyel kedveskedett – tájékoztatott Lénárt Attila, a konyári művelődési ház igazgatója.

Nagy sikert aratott a konyári nyugdíjas közösség rendezvénye

Forrás: Lénárt Attila-archív

Az I. Konyári Nyugdíjas Találkozó nagy sikert aratott. Az esemény a közösségi összefogás igazi példája lehet számunkra. A művelődési ház a helyi önkormányzat dolgozóival karöltve teremtette meg az adottságokat a rendezvény sikeréhez. Az ONYPE fellépőkkel és a vendéglátás alapanyagaival támogatta a találkozót, míg a környékbeli települések nyugdíjas klubjai saját előadásaikkal készültek az újonnan megalakult konyári klub számára.

A konyári nyugdíjasok kezük munkájával és saját készítésű házi tésztájukkal, süteményeikkel járultak az eseményhez, a művelődési ház igazgatója, Lénárt Attila pedig a szakmai támogatáson túl a szakács szerepét is elvállta, hogy az időskorúaknak kedveskedjen.

A rendezvényt a szervezők a jó időre való tekintettel szabadtéren, a kiváló adottságokkal rendelkező konyári közösségi tér fákkal tarkított, árnyékos udvarán rendezték meg. A résztvevőket Bujdosóné Faragó Róza Alpolgármester Asszony köszöntötte. Murvainé Láng Róza Elnök Asszony beszédében kihangsúlyozta, hogy a mindennapi családi teendőkön túl minden nyugdíjas életében fontos szerepet kell játszania a minőségi időtöltésnek és a baráti társaságban töltött közös élményeknek.

Közös főzéssel is ünnepeltek

Forrás: Lénárt Attila-archív

A helyi szervezők oldaláról Lénárt Attila, a Konyári Nyugdíjas Klub alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. A találkozón tíz település nyugdíjasai vettek részt, így Berettyóújfaluból, Derecskéről, Ecsegfalváról, Hajdúbagosról, Hajdúböszörményről, Hajdúnánásról, Karcagról, Margitáról és Püspökladányból érkeztek Konyárra a vendégek. A nyugdíjas klubok jóvoltából tíz produkciót tekinthettek meg a jelenlévők, majd a fellépések sora operett gálával zárult. A konyári klub jelenleg közel 20 tagot számlál, de folyamatosan várja az új tagok jelentkezését, akik szívesen lennének egy a településért tenni akaró, fiatalos, ám szép korú csapat aktív résztvevői.

