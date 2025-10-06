Látványos programokkal várta a látogatókat Debrecenben a Kínai Őszközép Ünnep – fotókkal

Mint azt a Debreceni Egyetem korábban közölte, a Kínai Őszközép Ünnep délelőtt Mandarin matiné klubbal, később pedig zenés, táncos bemutatóval várta az érdeklődőket a Batthyány utcán. A rendezvényt 2020 óta minden évben megtartják a városban. Mint írták, a többezer éves hagyományokra visszatekintő Kínai Őszközép Fesztivált, vagy más néven Újraegyesülési Fesztivált a holdnaptár szerint a nyolcadik holdhónap tizenötödik napján rendezik. Ilyenkor összegyűlnek a családok, hogy közösen élvezzék a Hold fényét, és kifejezzék vágyukat, kívánságukat egy jobb életre. Az esemény jellegzetes étele a holdsütemény, amelyet a Debrecenben rendezett ünnepen is mindenki megkóstolhatott a szervező DE BTK Konfuciusz Intézet és a Deutsches Kulturforum Debrecen OTT-HOME International Meeting Point jóvoltából.

Idén is megrendezték Debrecenben a Kínai Őszközép Ünnepet

Forrás: Vida Márton Péter

Hozzátették, az egyetem magyar és kínai hallgatói, oktatói nemcsak az est szervezésében, hanem a színpadi produkciókban is közreműködtek, bepillantást nyújtva a távoli ország kultúrájába, hagyományaiba. A színes színpadi produkciók között kardtáncot, hagyományos és selyemlegyezős táncot láthatott a közönség, megszólaltak a tradicionális kínai hangszerek, emellett volt Wing-tsun Tigris és Taiji Sárkány harcművészeti bemutató is.