Gyász
2 órája
Tragédia történt, gyászol a hajdú-bihari zenekar – fájó szívvel búcsúznak a rajongók előtt
Nélkülözhetetlen barátjuk vesztette életét. Gyászol a hajdú-bihari együttes.
Gyászol a berettyóújfalui Trident együttes, elhunyt jó barátjuk és segítőjük, Kiss Márton Zoltán. A tragédiáról a közösségi oldalukon számoltak be kedden.
Mint írták, fájó szívvel búcsúznak Marcitól, aki a barátjuk és segítőjük volt a kezdetektől fogva.
Rengeteg a közös élmény... a turnék, koncertek és egyéb bulik, melyek során a Trident nélkülözhetetlen csapattársaként egységet alkottunk. Köszönjük, hogy voltál nekünk, soha nem feledünk!
– búcsúzott a férfitól az együttes.
