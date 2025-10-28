október 28., kedd

Gyász

2 órája

Tragédia történt, gyászol a hajdú-bihari zenekar – fájó szívvel búcsúznak a rajongók előtt

Címkék#zenekar#Kiss Márton Zoltán#Trident#tragédia#gyász

Nélkülözhetetlen barátjuk vesztette életét. Gyászol a hajdú-bihari együttes.

Haon.hu

Gyászol a berettyóújfalui Trident együttes, elhunyt jó barátjuk és segítőjük, Kiss Márton Zoltán. A tragédiáról a közösségi oldalukon számoltak be kedden.

Szeretett barátjukat és segítőjüket gyászolja a Trident
Szeretett barátjukat és segítőjüket gyászolja a Trident
Forrás: Facebook / Trident

Mint írták, fájó szívvel búcsúznak Marcitól, aki a barátjuk és segítőjük volt a kezdetektől fogva. 

Rengeteg a közös élmény... a turnék, koncertek és egyéb bulik, melyek során a Trident nélkülözhetetlen csapattársaként egységet alkottunk. Köszönjük, hogy voltál nekünk, soha nem feledünk!

– búcsúzott a férfitól az együttes. 

