Tragédia történt, gyászol a hajdú-bihari zenekar – fájó szívvel búcsúznak a rajongók előtt

Gyászol a berettyóújfalui Trident együttes, elhunyt jó barátjuk és segítőjük, Kiss Márton Zoltán. A tragédiáról a közösségi oldalukon számoltak be kedden.

Szeretett barátjukat és segítőjüket gyászolja a Trident

Forrás: Facebook / Trident

Mint írták, fájó szívvel búcsúznak Marcitól, aki a barátjuk és segítőjük volt a kezdetektől fogva.

Rengeteg a közös élmény... a turnék, koncertek és egyéb bulik, melyek során a Trident nélkülözhetetlen csapattársaként egységet alkottunk. Köszönjük, hogy voltál nekünk, soha nem feledünk!

– búcsúzott a férfitól az együttes.

