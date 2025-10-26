Eldőlt, ki kerülhet a Csokonai Színház élére

Mint arról korábban a Haon is beszámolt, 2025. augusztus 31-én közös megegyezéssel megszűnt Mátyássy Szabolcs Zoltánnak, a Csokonai Színház igazgatójának a munkaviszonya. Ezt követően szeptember 1-től ideiglenesen Vadász Dániel igazgatóhelyettes vette át a teátrum irányítását. Ugyanezen a napon jelent meg a pályázati felhívás a vezetői poszt betöltésére a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Debrecen városa és a színház honlapján.

A frissen közzétett közgyűlési előterjesztésből kiderül, a felhívásra a határidőig egyetlen pályázat érkezett, melyet Vadász Dániel 2025. október 13-án nyújtott be. Mint írják, őt a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság hallgatta meg, amely tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a kinevezését. Amennyiben a képviselő-testület az október 30-ai közgyűlésen megszavazza, így Vadász Dániel lehet a Csokonai Színház új, kinevezett igazgatója.

Vadász Dániel 2000-ben jogász szakképzettséget szerzett. Énekesi pályáját a debreceni Csokonai Színházban kezdte, majd onnan a Szegedi Nemzeti Színházba vezetett útja. A Magyar Állami Operaház ösztöndíját 2003-ban nyerte el, ahol előbb a lírai tenor repertoárban, később pedig a drámaibb szerepekben is bizonyíthatott. Az operai karrierrel

párhuzamosan bemutatkozott a Budapesti Operettszínház színpadán is, 2011 óta az Operettissima Kft. ügyvezetőjeként koncertek és zenés színházi előadások létrehozásával, marketing feladataival, értékesítésével, fesztivál- és turnészervezéssel, televíziós produkciók alkotásával foglalkozott hazánkban és szerte a világban. Operett, klasszikus zenei és néptánc előadások mellett egyéb kulturális események is szerepelnek repertoárjukon.

A Budavári Palotakoncert művészeti vezetője volt 2013-tól 2022-ig, amely a hazai és nemzetközi operettirodalom legkiemelkedőbb darabjaiból válogatva mára a főváros egyik legjelentősebb nyári kulturális eseményévé vált. 2017-ben útjára indította a Cooperát, mely a vidéki operatársulatokkal együttműködve magas színvonalú, értékes operaelőadások létrehozását tűzte ki legfőbb céljául. Az előadásokkal Magyarországon és immár külföldön is kivívta a szakma és a közönség elismerését. 2021-ben a Debreceni Ünnepi Játékok fesztiváligazgatója, 2022-2023-ban pedig a 10. Színházi Olimpia kommunikációs igazgatója. Pályafutása során kiterjedt nemzetközi kapcsolatot épített ki Olaszországban és Ausztiában, 2022-től a Bel canto Academia Bécs-Debrecen-Milánó programigazgatója – olvasható az előterjesztésben.

