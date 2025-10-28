október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten éltesse!

1 órája

Őt ünnepli ma a magyar színházi világ – születésnapos Debrecen legendás művésze

Címkék#Csikos Sándor#születésnapi köszöntés#Debrecen#színház#születésnap

A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen megható üzenettel köszöntötte Csikos Sándort, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészt.

Haon.hu

A nemzet színésze, Csikos Sándor munkásságával generációkat inspirált, és páratlan színpadi jelenlétével máig a debreceni színházi élet egyik legnagyobb alakja

Születésnapját ünnepli a nemzet színésze, Csikos Sándor
Születésnapját ünnepli a nemzet színésze, Csikos Sándor 
Forrás:  Napló-archív

A Csokonai Színház társulata közösségi oldalán köszöntötte a művészt, aki nemcsak kivételes tehetségével, hanem emberségével és alázatával is példát mutat a fiatalabb nemzedékeknek.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu