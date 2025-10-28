Isten éltesse!
1 órája
Őt ünnepli ma a magyar színházi világ – születésnapos Debrecen legendás művésze
A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen megható üzenettel köszöntötte Csikos Sándort, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészt.
A nemzet színésze, Csikos Sándor munkásságával generációkat inspirált, és páratlan színpadi jelenlétével máig a debreceni színházi élet egyik legnagyobb alakja.
A Csokonai Színház társulata közösségi oldalán köszöntötte a művészt, aki nemcsak kivételes tehetségével, hanem emberségével és alázatával is példát mutat a fiatalabb nemzedékeknek.
