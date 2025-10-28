Őt ünnepli ma a magyar színházi világ – születésnapos Debrecen legendás művésze

A nemzet színésze, Csikos Sándor munkásságával generációkat inspirált, és páratlan színpadi jelenlétével máig a debreceni színházi élet egyik legnagyobb alakja.

Születésnapját ünnepli a nemzet színésze, Csikos Sándor

Forrás: Napló-archív

A Csokonai Színház társulata közösségi oldalán köszöntötte a művészt, aki nemcsak kivételes tehetségével, hanem emberségével és alázatával is példát mutat a fiatalabb nemzedékeknek.

