Idén is pazar látványosságot kínált Hortobágy behajtási ünnepe – fotókkal, videóval!

Aki volt már ki- vagy behajtási ünnepen a Hortobágyon, az pontosan tudja, hogy akkora tömeget vonz a különös varázsú esemény, hogy a több ezer ember még a délibábot is kitakarja. Így történt október 25-én, szombaton is, a Szent Dömötör-napi behajtási ünnepségen.

A rackajuhok vonulása indította el a behajtási ünnepet

Fotó: Vida Márton Péter

Mint ismeretes, a 2025-ös tavaszi kihajtás a ragadós száj- és körömfájás vírus megelőzése érdekében elmaradt, így még nagyobb várakozás előzte meg az őszi rendezvényt. Október 25-én délután számadó juhászok, csikósok, pásztorok, városiak, családok, szerelmespárok, szegények és előkelőek mind sorban álltak a hídfőtől a szabadtéri színpadig, a felvonulásra várva. A vendégek a délelőtti órákat a kézműves vásárban bámészkodva, sült kolbásztól zsíros szájjal, slambuccal teli tányérral a kezükben múlatták, és gyönyörködtek „Isten homlokában”, a hortobágyi pusztában.

Látványos csúcspontja a behajtásnak a felvonulás

Elsőként a rackajuhok jelentek meg a Kilenclyukú hídon, egy fekete kos vezetésével. Ekkor már a bőujjú ingbe és szűrbe öltözött hortobágyi csikósok karikás ostorainak pattogása is felsejlett. Őket a Mátai Ménes fogatai követték, majd feltűnt a lőcsös szekér, valamint egy ekhós kettes fogat is, és egy öszvérfogat zárta a sort. Bevonultak a szürkemarha-állomány képviselői, egy magyar szürke és egy bivalyfogat, végül a Hajdú-Bihar Vármegyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Egyesület két lovashuszárában gyönyörködhetett a közönség.

Fogatok is felvonultak az ünnepségen

Fotó: Vida Márton Péter

– Isten éltesse a hortobágyi pásztorokat, juhászokat, akik hűen őrzik a tudást, az értéket, a hagyományt, és a magyar pásztorkultúra páratlan csodáit! Munkájuk, a föld iránti szeretetük és a természet iránti tiszteletük ma is ugyanúgy irányt mutat, mint eleink idején – fogalmazott köszöntőjében Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

A puszta önmagában is él, de gondozni is kell

A Hortobágy többet jelent egy tájnál, a nemzeti büszkeség része. A magyar ember számára a természet rendjének, a kitartó munkának és a szabadságnak a szimbóluma, ahol a föld és az ég, az ember és az állat, a múlt és a jövő összefonódik

– véli az államtitkár. Hubai Imre szerint nem véletlen, hogy a Hortobágyot évente mintegy 160 ezer regisztrált látogató keresi fel. Kitért arra is, hogy a szakemberek nap mint nap azon dolgoznak, hogy megőrizzék és gyarapítsák azokat az élőhelyeket, amelyek a darvaknak és más állat-, illetve növényfajoknak adnak otthont a Hortobágyon. Rámutatott, a vizes élőhelyek a nemzeti parkban kiemelt jelentőséggel bírnak a biodiverzitás megőrzésében és a vízgazdálkodásban.