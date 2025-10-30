A csonton át a szívig – kötetbemutató a Déri Múzeumban

Fahidi Éva 100. születésnapja alkalmából mutatták be a Déri Múzeumban Christoph Heubner (író, történész, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság igazgató alelnöke) A csonton át a szívig című kötetét – közölték a Déri Múzeum Facebook-oldalán. Mint írják, a programban Iványi Zsuzsanna fordítóval és Hunyadi Lászlóval, Izrael Állam tiszteletbeli konzuljával Szoka Margit, az Újfehértó Zsidó Múltjáért Egyesület elnöke beszélgetett. Zongorán közreműködött dr. Grósz Zsuzsanna, a Debreceni Zsidó Hitközség tagja. A könyvből Szabó Izabella, Dancs Dorka Sára és Babály Dániel, a Svetits Gimnázium diákjai olvastak szemelvényeket. A holokauszt túlélők visszaemlékezései alapján írt könyv bemutatóján részt vett Fahidi Éva társa és fogadott leánya is – olvasható.