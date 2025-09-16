2 órája
Belekóstoltunk a yoUDay-be, pár órád van, hogy ne maradj le róla!
Ez az egyetemista buli óriásit fog szólni, eddig csaknem húszezer jegy kelt el. Betekintést nyertünk a yoUDay főpróbájába.
Már hangolt az Abrakazabra a Nagyerdei Stadion küzdőterén felállított színpadon, a Feeling Táncstúdió táncoslányai a kifutón magasba emelték a kezüket, a hangfalak teljes erejükből pumpálni kezdték a szívritmusra állított lábdobot, és a fények is bevilágították a borús kedd délutánt. Mielőtt valaki a naptárhoz kapna, aggodalomra semmi ok: nem tévesztette el a dátumot, még nem kezdődött meg a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ja, a 2025-ös yoUDay. Mindössze a főpróbát tartották a helyszínen, de már ez az ízelítő is elegendő volt ahhoz, hogy tudjuk: ez a szerda este is nagyot fog szólni.
Mint a rendhagyó sajtótájékoztatón elhangzott, elkezdődött a visszaszámlálás, a jegyek ugyanis rohamosan fogynak, így mindössze pár órája maradt csatlakozni annak, aki szeretne részt venni a nagyszabású rendezvényen. Németh Kevin, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke elmondta, a tavalyi évekhez hasonlóan szépen fogytak a jegyek az utolsó előtti napon is. Arra buzdított mindenkit, hogy a küzdőtérre próbáljon jegyet szerezni, hiszen onnan a legjobb a kilátás a színpadra.
Ebben az évben a hatalmas érdkelődés miatt rendhagyó módon megnyitjuk az A3/2-es szektort is, ahová még mindig lehetőség van jegyet venni. Ez valójában a VIP-rész alatt található szektor a nagyszínpaddal szemben, onnan nézve igazán magával ragadó az élmény
– mondta. Az elnök szót ejtett arról is, nemcsak a show-ra nagy az érdeklődés, hanem a Matinéra is, ami azért is különleges, mert idén Az év gólyája programot is meghirdették. Ennek lényege, hogy a regisztrált hallgatók közül két szerencsés gólya kaphatja meg az Arany UniPass kártyát. Elárulta, eddig 850-en jelentkeztek a programra, közülük kerül ki az a négy fiú és négy lány, akire a stadion-show közben szavazni lehet. Végül egy páros lesz a megmérettetés győztese.
Végh Veronika, a színpadi show koordinátora ennek kapcsán viccesen megjegyezte, régi álma, hogy legyen egy gólyapár, akik idővel talán egymásra találnak, szerelem szövődik közöttük, és évekkel később az egyetem első gólyabébije is megszülethet.
Az idei yoUDay három részre oszlik: a kapunyitás után megkezdődik a welcome show, amit hazai pályának nevezünk, ugyanis ez hivatott megmutatni, mennyi tehetség van az egyetemen. Ez az egy óra egy lehetőség a számukra, hogy a zenei tehetségüket kibontakoztassák. A yoUDay egyik hívó szava ugyanis az, hogy „a zene az, ami összetart”
– mondta Végh Veronika. Elárulta, már a főpróba is rendkívül izgalmasra sikerült. Hozzátette, a korábbi években előfordult, hogy éjfélig gyakoroltak, hogy a premierre minden látogató a legjobb élményt kaphassa. A műsor második részében sztárzenekarok és különleges vendégek lépnek fel, majd egy fergeteges retró parti során a kétezres évek legjobb zenéi fognak szólni.
Visszaszámlálás indul: már alig van jegy a yoUDay-re Debrecenben!
Török Gergő, a yoUDay szervezője megjegyezte, „megrendelték a jó időt is”, ennek ellenére arra kérte a szórakozni vágyókat, hogy rétegesen öltözzenek. Elmondta, a küzdőtérre egyetemistákat és külsősöket is várnak, de beszélt arról is, hogy két színű, sárga és zöld karszalaggal lehet belépni, ami abban különbözik, hogy melyik kapun tudnak belépni az érkezők. A belső téren nem lesz elkülönítve a két rész, mindössze a csaknem húszezer fő akadálymentes beléptetését szeretnék zökkenőmentesen biztosítani. Aki pedig a lelátóra vásárol jegyet, a magas járdán tud majd közlekedni. Hangsúlyozta, érdemes fél hétre, kapunyitásra érkezni, ugyanis este hétkor már megkezdődik a show. Azt is javasolta a szervező, hogy leginkább tömegközlekedéssel, kerékpárral, taxival vagy gyalog közelítsék meg a stadiont az érkezők, a parkolás ugyanis a megnövekedett forgalom miatt problémás lehet.
