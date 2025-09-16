Belekóstoltunk a yoUDay-be, pár órád van, hogy ne maradj le róla!

Már hangolt az Abrakazabra a Nagyerdei Stadion küzdőterén felállított színpadon, a Feeling Táncstúdió táncoslányai a kifutón magasba emelték a kezüket, a hangfalak teljes erejükből pumpálni kezdték a szívritmusra állított lábdobot, és a fények is bevilágították a borús kedd délutánt. Mielőtt valaki a naptárhoz kapna, aggodalomra semmi ok: nem tévesztette el a dátumot, még nem kezdődött meg a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ja, a 2025-ös yoUDay. Mindössze a főpróbát tartották a helyszínen, de már ez az ízelítő is elegendő volt ahhoz, hogy tudjuk: ez a szerda este is nagyot fog szólni.

A Feeling Táncstúdió kedd délután hangolt a yoUDay-re

Fotó: Vida Márton Péter

Mint a rendhagyó sajtótájékoztatón elhangzott, elkezdődött a visszaszámlálás, a jegyek ugyanis rohamosan fogynak, így mindössze pár órája maradt csatlakozni annak, aki szeretne részt venni a nagyszabású rendezvényen. Németh Kevin, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke elmondta, a tavalyi évekhez hasonlóan szépen fogytak a jegyek az utolsó előtti napon is. Arra buzdított mindenkit, hogy a küzdőtérre próbáljon jegyet szerezni, hiszen onnan a legjobb a kilátás a színpadra.

Ebben az évben a hatalmas érdkelődés miatt rendhagyó módon megnyitjuk az A3/2-es szektort is, ahová még mindig lehetőség van jegyet venni. Ez valójában a VIP-rész alatt található szektor a nagyszínpaddal szemben, onnan nézve igazán magával ragadó az élmény

– mondta. Az elnök szót ejtett arról is, nemcsak a show-ra nagy az érdeklődés, hanem a Matinéra is, ami azért is különleges, mert idén Az év gólyája programot is meghirdették. Ennek lényege, hogy a regisztrált hallgatók közül két szerencsés gólya kaphatja meg az Arany UniPass kártyát. Elárulta, eddig 850-en jelentkeztek a programra, közülük kerül ki az a négy fiú és négy lány, akire a stadion-show közben szavazni lehet. Végül egy páros lesz a megmérettetés győztese.