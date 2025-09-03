szeptember 3., szerda

Megkezdődött az 50. évad a Vojtina Bábszínházban − kiderült, milyen jubileumi programokra számíthatunk!

Címkék#Vojtina bábszínház#műsor#évadnyitó#jubileum

32 év után utolsó évadát nyitotta meg igazgatóként Asbóth Anikó. Kiadta részletes programtervét a debreceni Vojtina Bábszínház.

Haon.hu

A Vojtina Bábszínházban már augusztus 18-án megkezdődött az ötvenedik jubileumi évad első két bemutatójának próbafolyamata. A szerdán tartott évadbeharangozó tájékoztatón Asbóth Anikó igazgató, a színház alapítótagja formálisan is bejelentette a tavasz óta hivatalos hírt, miszerint 2026. január elsejétől Láposi Terka vezeti a bábszínházat, de mint tanácsadó és bábszínész továbbra is segíti a Vojtina munkáját − olvasható a közleményükben.

Megkezdődött a jubileumi, 50. évad a Vojtina Bábszínházban
Megkezdődött a jubileumi, 50. évad a Vojtina Bábszínházban
Forrás: Vojtina Bábszínház

Megkezdődött a jubileumi, 50. évad a Vojtina Bábszínházban

Ez az ötven évad sokkal több volt, mint munka. Hivatás, öröm, küzdelem, játék és tanítás - másoknak, de elsősorban önmagamnak. Azt tanultam, hogy a báb, bármilyen kicsi vagy egyszerű is, élni tud és élni tanít. És ha jól kérdezünk, válaszol

 − fogalmazott Asbóth Anikó, aki 32 év után utolsó évadát nyitotta meg igazgatóként. Hangsúlyozta azt is, hogy a bábszínház Kossuth utcai játszóhelyének helyzete is megoldódni látszik, hisz hamarosan elkezdődik a közönségforgalmi terek felújítása. Ehhez kapcsolódva mondta el Puskás István, a város kulturális alpolgármestere, hogy Debrecen önkormányzata mihamarabb igyekszik megoldást találni az épület első emeltén helyet kapott Tisza István kiállítás mind a tárlat, mind a színház szempontjából szerencsésebb helyre való elköltöztetésére. 

Ilyen előadások várhatóak az idei évadban

Az évadban nyolc, ősszel három bemutatót tart a bábszínház. 

Láposi Terka művészeti vezető elmondta, a jubileum adja az évad hívószavait: az elidőzést, öt évtized kiemelt eseményeire való emlékezést, az életkori határok megnyitását, hisz a legkisebbektől a felnőttekig készítenek előadásokat a 2025/26-os évadban. 

Két előadást dedikálnak az 50. évadnak: a szeptemberben bemutatandó „Sánta kacsa, vak tyúk” című Ulrich Hub mese színpadi változatát Hell Krisztina bábszínész rendezésében, valamint a vojtinás hagyományokat és a kortársi szemléletet ötvöző Benedek Elek népmese, a „Zsoltáréneklő madár” kamaraszínházi előadását, amelyet Láposi Terka állít színpadra. Az ünnepi évad és a visszaemlékezés adja majd a kiállítások témáját, könyvkiadásra készülnek, filmet forgatnak az alapítótagokkal és MOST Fesztivál néven gyermeknapon bábszínházi találkozót szerveznek.  

A jubileumi előadásokon túl a következő programokra lehet számítani az évadban:

  • „Nincs mese!” című népmese parafrázis szeptemberben kerül bemutatásra, amelynek írója és rendezője Maróthy Anna Zorka
  • „Trisztán és Izolda” legendáját januártól ismerheti meg a 14 éven felüli korosztály Kovács Domokos rendezésében
  • „Ugyanaz másképp – Kortársunk, Rómeó és Júlia” beavatószínházi előadás, szintén a 14 éven felüli korosztály számára a Csokonai Színház és a Kodály Filharmónia közreműködésével lesz megtekinthető Kovács Géza rendezésében
  • „Vitéz László és a Halál hét leckéje” című dráma, melynek írója Nagy Orsolya, rendezője pedig Veres András lesz
  • A doboz című zenés, 3 hónapos kortól 3 éves korig látogatható foglalkoztató játékot Nyirkó Krisztina és Nizsai Dániel hozza el
  • a Fogódzó című előadás pedig az évad végén lesz bemutatva, szintén a legkisebbeknek Markó-Valenytik Anna rendezésében
Az évadban nyolc, ősszel három bemutatót tart a Vojtina Bábszínház
Az évadban nyolc, ősszel három bemutatót tart a Vojtina Bábszínház
Forrás: Vojtina Bábszínház

Repertoáron maradnak továbbá az alábbi előadások is:

  • Az előszobaszekrény boszorkánya
  • Malombonyodalom
  • A háromágú tölgyfa tündére
  • Hoppláda
  • Mese a Madárfészekről
  • Emma csöndje
  • Sárkánykirály
  • Mese a Mindenről, a Semmiről, és más furcsa mesék
  • A csúnya kislány
  • Az őzike, akit Szerelemnek hívnak
  • A csudakard története

A közleményből kiderült az is, hogy a társulatból Csarkó Evelin játszószínházi színész távozott, bábszínészeikhez pedig az idei évadra csatlakozott két egyetemi hallgató: Dömötör Anna Viktória, Novák Flóra, valamint Csiky Csongor Ábel színész is.

Ajánljuk még:

 

 

