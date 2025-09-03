Megkezdődött az 50. évad a Vojtina Bábszínházban − kiderült, milyen jubileumi programokra számíthatunk!

A Vojtina Bábszínházban már augusztus 18-án megkezdődött az ötvenedik jubileumi évad első két bemutatójának próbafolyamata. A szerdán tartott évadbeharangozó tájékoztatón Asbóth Anikó igazgató, a színház alapítótagja formálisan is bejelentette a tavasz óta hivatalos hírt, miszerint 2026. január elsejétől Láposi Terka vezeti a bábszínházat, de mint tanácsadó és bábszínész továbbra is segíti a Vojtina munkáját − olvasható a közleményükben.

Megkezdődött a jubileumi, 50. évad a Vojtina Bábszínházban

Forrás: Vojtina Bábszínház

Ez az ötven évad sokkal több volt, mint munka. Hivatás, öröm, küzdelem, játék és tanítás - másoknak, de elsősorban önmagamnak. Azt tanultam, hogy a báb, bármilyen kicsi vagy egyszerű is, élni tud és élni tanít. És ha jól kérdezünk, válaszol

− fogalmazott Asbóth Anikó, aki 32 év után utolsó évadát nyitotta meg igazgatóként. Hangsúlyozta azt is, hogy a bábszínház Kossuth utcai játszóhelyének helyzete is megoldódni látszik, hisz hamarosan elkezdődik a közönségforgalmi terek felújítása. Ehhez kapcsolódva mondta el Puskás István, a város kulturális alpolgármestere, hogy Debrecen önkormányzata mihamarabb igyekszik megoldást találni az épület első emeltén helyet kapott Tisza István kiállítás mind a tárlat, mind a színház szempontjából szerencsésebb helyre való elköltöztetésére.

Ilyen előadások várhatóak az idei évadban

Az évadban nyolc, ősszel három bemutatót tart a bábszínház.

Láposi Terka művészeti vezető elmondta, a jubileum adja az évad hívószavait: az elidőzést, öt évtized kiemelt eseményeire való emlékezést, az életkori határok megnyitását, hisz a legkisebbektől a felnőttekig készítenek előadásokat a 2025/26-os évadban.

Két előadást dedikálnak az 50. évadnak: a szeptemberben bemutatandó „Sánta kacsa, vak tyúk” című Ulrich Hub mese színpadi változatát Hell Krisztina bábszínész rendezésében, valamint a vojtinás hagyományokat és a kortársi szemléletet ötvöző Benedek Elek népmese, a „Zsoltáréneklő madár” kamaraszínházi előadását, amelyet Láposi Terka állít színpadra. Az ünnepi évad és a visszaemlékezés adja majd a kiállítások témáját, könyvkiadásra készülnek, filmet forgatnak az alapítótagokkal és MOST Fesztivál néven gyermeknapon bábszínházi találkozót szerveznek.