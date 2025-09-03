53 perce
Megkezdődött az 50. évad a Vojtina Bábszínházban − kiderült, milyen jubileumi programokra számíthatunk!
32 év után utolsó évadát nyitotta meg igazgatóként Asbóth Anikó. Kiadta részletes programtervét a debreceni Vojtina Bábszínház.
A Vojtina Bábszínházban már augusztus 18-án megkezdődött az ötvenedik jubileumi évad első két bemutatójának próbafolyamata. A szerdán tartott évadbeharangozó tájékoztatón Asbóth Anikó igazgató, a színház alapítótagja formálisan is bejelentette a tavasz óta hivatalos hírt, miszerint 2026. január elsejétől Láposi Terka vezeti a bábszínházat, de mint tanácsadó és bábszínész továbbra is segíti a Vojtina munkáját − olvasható a közleményükben.
Megkezdődött a jubileumi, 50. évad a Vojtina Bábszínházban
Ez az ötven évad sokkal több volt, mint munka. Hivatás, öröm, küzdelem, játék és tanítás - másoknak, de elsősorban önmagamnak. Azt tanultam, hogy a báb, bármilyen kicsi vagy egyszerű is, élni tud és élni tanít. És ha jól kérdezünk, válaszol
− fogalmazott Asbóth Anikó, aki 32 év után utolsó évadát nyitotta meg igazgatóként. Hangsúlyozta azt is, hogy a bábszínház Kossuth utcai játszóhelyének helyzete is megoldódni látszik, hisz hamarosan elkezdődik a közönségforgalmi terek felújítása. Ehhez kapcsolódva mondta el Puskás István, a város kulturális alpolgármestere, hogy Debrecen önkormányzata mihamarabb igyekszik megoldást találni az épület első emeltén helyet kapott Tisza István kiállítás mind a tárlat, mind a színház szempontjából szerencsésebb helyre való elköltöztetésére.
Ilyen előadások várhatóak az idei évadban
Az évadban nyolc, ősszel három bemutatót tart a bábszínház.
Láposi Terka művészeti vezető elmondta, a jubileum adja az évad hívószavait: az elidőzést, öt évtized kiemelt eseményeire való emlékezést, az életkori határok megnyitását, hisz a legkisebbektől a felnőttekig készítenek előadásokat a 2025/26-os évadban.
Két előadást dedikálnak az 50. évadnak: a szeptemberben bemutatandó „Sánta kacsa, vak tyúk” című Ulrich Hub mese színpadi változatát Hell Krisztina bábszínész rendezésében, valamint a vojtinás hagyományokat és a kortársi szemléletet ötvöző Benedek Elek népmese, a „Zsoltáréneklő madár” kamaraszínházi előadását, amelyet Láposi Terka állít színpadra. Az ünnepi évad és a visszaemlékezés adja majd a kiállítások témáját, könyvkiadásra készülnek, filmet forgatnak az alapítótagokkal és MOST Fesztivál néven gyermeknapon bábszínházi találkozót szerveznek.
A jubileumi előadásokon túl a következő programokra lehet számítani az évadban:
- „Nincs mese!” című népmese parafrázis szeptemberben kerül bemutatásra, amelynek írója és rendezője Maróthy Anna Zorka
- „Trisztán és Izolda” legendáját januártól ismerheti meg a 14 éven felüli korosztály Kovács Domokos rendezésében
- „Ugyanaz másképp – Kortársunk, Rómeó és Júlia” beavatószínházi előadás, szintén a 14 éven felüli korosztály számára a Csokonai Színház és a Kodály Filharmónia közreműködésével lesz megtekinthető Kovács Géza rendezésében
- „Vitéz László és a Halál hét leckéje” című dráma, melynek írója Nagy Orsolya, rendezője pedig Veres András lesz
- A doboz című zenés, 3 hónapos kortól 3 éves korig látogatható foglalkoztató játékot Nyirkó Krisztina és Nizsai Dániel hozza el
- a Fogódzó című előadás pedig az évad végén lesz bemutatva, szintén a legkisebbeknek Markó-Valenytik Anna rendezésében
Repertoáron maradnak továbbá az alábbi előadások is:
- Az előszobaszekrény boszorkánya
- Malombonyodalom
- A háromágú tölgyfa tündére
- Hoppláda
- Mese a Madárfészekről
- Emma csöndje
- Sárkánykirály
- Mese a Mindenről, a Semmiről, és más furcsa mesék
- A csúnya kislány
- Az őzike, akit Szerelemnek hívnak
- A csudakard története
A közleményből kiderült az is, hogy a társulatból Csarkó Evelin játszószínházi színész távozott, bábszínészeikhez pedig az idei évadra csatlakozott két egyetemi hallgató: Dömötör Anna Viktória, Novák Flóra, valamint Csiky Csongor Ábel színész is.
Ajánljuk még:
Eddig nem figyelték a kamerák, de szeptembertől minden megváltozik – cudar világ jön az autósokra!
Most még kitart a nyár, de már úton az igazi ősz - meteorológus mondta el, mikor jön a lehűlés