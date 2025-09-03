Velencéből jelentjük: a meghatódottságtól még a rendező is elsírta magát

A versenybe hívott filmek között is akad több szélesebb közönségsikerre pályázó alkotás. Ilyen például, a The Smashing Machine is Dwayne „The Rock” Johnsonnal a főszerepben.

Többek között Dwayne „The Rock” Johnson is megjelent a Velencei Filmfesztiválon

Az akciófilmekből és vígjátékokból ismert Dwayne Johnson ezúttal egy számára testhezálló, mégis komolyabb drámai alakítást igénylő mutatta meg acélos izmait és színészi képességeit. Benny Safdie The Smashing Machine című filmjében Johnson alakítja a kilencvenes évek legvégének ismert amerikai pankrátorát, Mark Kerrt, akinek rövid, ám annál sikeresebb MMA pályafutása során nem csak a ringben kellett megharcolnia a győzelemért, de meg kell küzdenie a gyógyszerfüggőségével is, és nem utolsó sorban meg kell vívnia a magánéleti harcokat is partnerével (Emily Blunt). Dwayne „The Rock” Johnson érkezését hatalmas tömeg várta a Sala Grande előtt.

A profi rajongók már kora reggel óta a vörös szőnyeg előtt táboroztak, ernyőkkel védve magukat a tűző naptól. Voltak, akik kislétrával vagy teleszkópos botra szerelt telefonokkal és fényképezőkkel várták kedvencük érkezését. A „The Rock”, azaz „A Szikla” becenevű sztár alaposan lefogyott a legutóbbi nyilvános szereplése óta, ami nem kevés találgatásra és aggodalomra adott okot a rajongók és a sajtó képviselőinek körében. Johnson filmbeli partnernőjével, az Ördög Prádát visel című filmből ismertté vált Emily Blunttal hosszan osztogatta a vetítés előtt az autogramokat. Az ünneplés a vetítés után a Sala Grandéban folytatódott, a filmet ugyanis negyedórás állótaps és hangos ováció fogadta, amitől a rendező Benny Safdie meghatódottságában elsírta magát.

Velencében 2008-ban Darren Aronofsky A pankrátor című drámája nyerte a fesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt, idén pedig ismét egy pankrátor szorítón belüli és azon kívüli küzdelmeit ábrázoló The Smashing Machine versenyez az elismerésért. Hogy a The Smashing Machine kap-e bármiféle díjat az idei zsűritől, még a jövő zenéje. A kritikusok egyelőre inkább Dwayne Johnsonnak jósolnak díjat, akitől valóban nem láthattunk még ilyen sokrétű és árnyalt karakterformálást.