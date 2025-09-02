1 órája
Velencéből jelentjük: teltházas vetítések a streaming szolgáltatók filmjein
A velencei filmfesztivál úttörőnek bizonyult a streaming szolgáltatók által készített filmek befogadásában, de számos sorozat is látható volt itt, volt, amelyik egészében, volt amelyiknek csak néhány kiemelt epizódja.
Velencei Filmfesztivál: Több filmfesztivál is kritizálta Velencét, sőt a kritikusok közül is többen méltatlankodtak amiatt, hogy olyan filmeket vagy sorozatok tűz műsorra a velencei fesztivál, melyek néhány héten vagy hónapon belül már az otthona kényelméből érhető el mindenki számára. A teltházas vetítések azonban továbbra is a fesztivált igazolják, mely idejekorán felismerte, hogy milyen ehetőségek rejlenek abban, ha a streaming szolgáltatók a legnagyobb rendezőket felkérve, illusztris szereplőgárdát felsorakoztatva szállnak a gyártásba. És valóban, az utóbbi évek nagyszabású produkciói nem készülhettek volna el nélkülük, ahogy az idei fesztivál eddig legzajosabb közönségsikere, Guillermo del Toro Frankensteinje sem.
Idén csak egy sorozatba néztem bele, az HBO Original által készített, Marco Bellocchio rendezte Portobelloba. Épp ezekben a percekben zajlik a Portobello sajtótájékoztatója, de az egyik főszereplőbe már reggel belefutottam a sajtóvetítés után. Mint kiderült, a stáb egy része az újságírók közé vegyülve lopózott be megnézni, hogyan reagálnak a sajtó képviselői az 1970-80-as években játszódó, megtörtént eseményeken alapuló történetre. A Portobello Olaszország legnépszerűbb televíziós szórakoztató műsora volt ebben az időszakban, éppen akkor, amikor a hírműsorokat a maffiával kapcsolatos hírek uralták leginkább. A két szál váratlan módon találkozik Bellocchio sorozatában.
A kísérleti jellegű alkotások és a művészfilmek rajongói sem panaszkodhatnak.
Potsy Ponciroli Motor City című thrillerében például nincsenek dialógusok, Mona Fastvold Ann Lee testamentuma / The Testament of Ann Lee című alkotásában viszont az elbeszélő is gyakorta énekben szólal meg, és a filmet végig a zene és különleges hanghatások uralják. Fastvold alkotása, az Ann Lee testamentuma / The Testament of Ann Lee a shaker mozgalom alapítójáról és a vallásos csoport megalakulásáról, illetve az új világba településükről szól. Talán nem túlzást azt állítani, hogy ez idáig az idei fesztivál versenyprogramjának legkülönlegesebb filmes teljesítménye. A balladákat idéző hangvétel, a zsoltárokat és népi ritmusokat ötvöző énekek és a modern koreográfiák körítésében előadott történet minden erénye mellett eléggé megosztónak bizonyult, sokan otthagyták a sajtóvetítést, annak ellenére is, hogy Ann Lee szerepében Amanda Seifert látható.
Váró Kata Anna
Velence, 2025. szeptember 2.
