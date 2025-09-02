szeptember 2., kedd

Különleges vándorkiállítás nyílik Hajdúhadházon, öt hajdú-bihari településre érkezik a különleges tárlat

A Trianon Mátrix vándorkiállítás elsőként Hajdúhadházon nyílik meg, különleges kép- és hanghatásokkal, interaktív tartalmakkal idézve fel a trianoni történelmi eseményeket.

Haon.hu

Szeptemberben Hajdú-Bihar vármegyébe érkezik a Trianon Mátrix vándorkiállítás, amely elsőként Hajdúhadházon nyitja meg kapuit szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor a Földi János Művelődési Központban – olvasható a debreceni Partium Ház közleményében. Mint írják, az átfogó történelmi távlatokat kínáló, interaktív kiállítás korábban már a Dél-Alföld és a Balaton-felvidék több településén is nagy érdeklődést váltott ki, most pedig öt hajdú-bihari helyszínre látogat el: Hajdúhadház után Görbeházán, Hajdúszoboszlón, Derecskén és Pocsajon tekinthetik meg az érdeklődők.

Hajdú-Bihar vármegyébe érkezik a Trianon Mátrix vándorkiállítás
Hajdú-Bihar vármegyébe érkezik a Trianon Mátrix vándorkiállítás
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A vándorkiállítás egy Jászai Mari-díjas színművésznő előadásával startol el

A hajdúhadházi megnyitón Újhelyi Kinga Jászai Mari-díjas színművésznő Csontok és szögek című műsorát adja elő Horváth Marcell zongorakíséretével. A tárlatot Stanik István, a Magyar Házak Hálózatának szakmai vezetője mutatja be, a kiállítást pedig Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere nyitja meg.

A Magyar Házak Nonprofit Kft. által létrehozott Trianon Mátrix komplex kulturális élményt kínál: a látogatók egyedileg kialakított zárt térben, szuggesztív kép- és hanghatások segítségével, mindössze 25 perc alatt ismerhetik meg Trianon tizenkét jelentős történelmi metszetét.

 A kiállítás érintőképernyős monitorain korabeli híradók és riportfilmek, valamint egy a történelmi Magyarországot bemutató térképgyűjtemény is megtekinthető. Emellett külön térben a Kárpát-medence külhoni magyar borvidékei is bemutatkoznak, így a tárlat egyszerre nyújt ismeretet, élményt és identitáserősítő tartalmat.

 

