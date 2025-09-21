Utcabált tartottak Aradványpusztán

Nagy volt az érdklődés az Aradványpusztai Családi Nap és Utcabál nevű rendezvényre szeptember 20-án, szombaton. Erről számolt be a szervező APÖK ( Aradványpusztai Önkéntes Kör) a Facebook-oldalán. Mint vasárnapi bejegyzésükben írják, az egész nap nevetéssel, játékkal, tánccal és színes műsorokkal telt, majd este együtt indították be az utcabált. Megjegyezték, a közösségi erő tette igazán különlegessé a napot.

A rendezvényen a Nyíradonyi Járás Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egyéni kockázati állapot felmérő vizsgálatokkal vártak a látogatókat. A családi napon részt vett a Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda, amelynek dolgozói főztek, kézműveskedtek, a gyerekek pedig megleptés műsorral készültek.

Hajdú-Bihar számos településén kültéri programokat szerveztek szombaton: Hajdúszoboszlón hőlégballon-fieszta és gasztrofesztivál szórakoztatta a lakosságot, Debrecenben pedig az ország burgere címért zajlott a verseny: