Különleges kiállítás érkezett Hajdú-Biharba - fotókkal, videóval

Szeptember 4-én, csütörtökön tartották a Trianon Mátrix vándorkiállítás megnyitóját Hajdúhadházon. A megnyitón Újhelyi Kinga Jászai Mari-díjas színművésznő, a Csontok és szögek című műsorát adta elő, zongorán Horváth Marcell kísérte. A kiállítást Stanik István, a Magyar Házak Hálózatának szakmai vezetője mutatta be, és Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere nyitotta meg.

Megnyitották a Trianon Mátrix vándorkiállítást Hajdúhadházon

Fotó: Vida Márton Péter

Az átfogó történelmi távlatokat nyitó interaktív kiállítás a Dél-alföldi és Balaton-felvidéki vármegyék települései után Hajdú-Bihar vármegye öt településen tekinthető meg szeptemberben. Hajdúhadház után Görbeházán, Hajdúszoboszlón, Derecskén és Pocsajon tekinthetik meg az érdeklődők a kiállítást.

A Magyar Házak Nonprofit Kft. által létrehozott Trianon Mátrix komplex kulturális élményt kínál: a látogatók egyedileg kialakított zárt térben, szuggesztív kép- és hanghatások segítségével, mindössze 25 perc alatt ismerhetik meg Trianon tizenkét jelentős történelmi metszetét.

