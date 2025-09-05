szeptember 5., péntek

Trianon

44 perce

Különleges kiállítás érkezett Hajdú-Biharba - fotókkal, videóval

Az eseményen Újhelyi Kinga Jászai Mari-díjas színművésznő is előadott egy műsort. A Trianon Mátrix vándorkiállítás öt hajdúsági településen lesz látható.

Haon.hu

Szeptember 4-én, csütörtökön tartották a Trianon Mátrix vándorkiállítás megnyitóját Hajdúhadházon. A megnyitón Újhelyi Kinga Jászai Mari-díjas színművésznő, a Csontok és szögek című műsorát adta elő, zongorán Horváth Marcell kísérte. A kiállítást Stanik István, a Magyar Házak Hálózatának szakmai vezetője mutatta be, és Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere nyitotta meg.

Megnyitották a Trianon Mátrix vándorkiállítást Hajdúhadházon
Fotó: Vida Márton Péter

Az átfogó történelmi távlatokat nyitó interaktív kiállítás a Dél-alföldi és Balaton-felvidéki vármegyék települései után Hajdú-Bihar vármegye öt településen tekinthető meg szeptemberben. Hajdúhadház után Görbeházán, Hajdúszoboszlón, Derecskén és Pocsajon tekinthetik meg az érdeklődők a kiállítást. 

A Magyar Házak Nonprofit Kft. által létrehozott Trianon Mátrix komplex kulturális élményt kínál: a látogatók egyedileg kialakított zárt térben, szuggesztív kép- és hanghatások segítségével, mindössze 25 perc alatt ismerhetik meg Trianon tizenkét jelentős történelmi metszetét.

A helyszínről készült felvételeket itt tudjátok megnézni:

Trianon Mátrix kiállításmegnyitó Hajdúhadházon

Fotók: Vida Márton Péter

