Görbeházán nyílt meg a Trianon Mátrix, ami egyszerre interaktív kiállítás és közösségi élmény

„Magyar, akinek fáj Trianon – a többi csak állampolgár!” – ezzel a gondolattal nyílt meg a Trianon Mátrix görbeházi tárlata, amely egyszerre kínált történelmi emlékezést, közösségi programot és kulturális élményt a látogatóknak – olvasható Görbeháza közösségi-oldalán.

Megnyílt a Trianon Mátrix görbeházi tárlata

Forrás: Görbeháza/ Facebook

Trianon Mátrix: nemcsak a kiállítás interaktív elemeit fedezhették fel

A megnyitón a Görbeházi Dalárda katonanótái csendültek fel, majd Stanik István, a Magyar Házak Hálózat szakmai igazgatója ismertette a kiállítás részleteit. A hivatalos megnyitót Magyar Sándor polgármester tartotta.

A rendezvényen a résztvevők nemcsak a kiállítás interaktív elemeit fedezhették fel, hanem kárpátaljai és felvidéki borokat is kóstolhattak. Az eseményen jelen voltak többek között a Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola 7–8. osztályos tanulói, a Cukorbetegek Klubja tagjai, valamint a Cserfa Népdalkör énekesei.

A résztvevők kárpátaljai és felvidéki borokat is kóstolhattak

Forrás: Görbeháza/ Facebook

A község számára külön megtiszteltetés, hogy a Petőfi Kulturális Program öt Hajdú-Bihar vármegyei helyszíne közül az egyik éppen Görbeháza lett.

A kiállítás csütörtökön és pénteken 10–20 óra között, valamint vasárnap 8–12 óráig látogatható a községben.

