Tormay Cécile 150 éve született – Debrecenben emlékeznek a Nobel-díjra jelölt írónőre

A debreceni Tormay Cécile Kör közleménye szerint idén 150 éve született Tormay Cécile írónő, akinek munkásságát a második világháború után hosszú időre elhallgattatták, de a rendszerváltozást követően újra felfedezte a magyar irodalmi élet. Népszerűsége az 1990-es évektől folyamatosan nőtt: 2012-ben Budapesten emléktáblát, majd mellszobrot avattak tiszteletére a Rókus Kórház előtti téren, az ünnepségen ismert irodalmárok, írók és művészek is jelen voltak.

Megemlékezést tartanak Tormay Cécile tiszteletére

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Tormay Cécile életműve

Még ugyanebben az évben konferenciát szervezett a Magyar Írószövetség és a Magyar Művészeti Akadémia Tormay életművéről, halálának 75. évfordulóján. Az elmúlt években több szervezet, köztük a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége és a Napkelet folyóirat centenáriuma kapcsán is felidézték alakját. Tormay Cécile 1919-ben a MANSZ egyik alapítójaként vált ismertté, majd 1923-ban Klébelsberg Kunó javaslatára indította útjára a Napkelet című folyóiratot, amelynek meghatározó főszerkesztője volt. A lap több neves szerzőnek adott otthont, köztük Horváth János irodalomtörténésznek, Hartmann Jánosnak, Németh Antalnak és Kállay Miklósnak is. Szekfű Gyula egykor úgy nyilatkozott:

A Napkeletnek nem szerkesztője, hanem valóságos vezetője volt, igazi született vezetője, aki tévedés nélkül, csalhatatlanul vezette a lapot az őtőle kijelölt nemzeti irányba.

1936-ban a debreceni egyetem két professzora, Hankiss János és Papp Károly, valamint Horváth János és Pintér Jenő közösen javasolták Nobel-díjra. Legismertebb művei közé tartozik az Emberek a kövek között, A régi ház, a Bujdosó könyv és Az ősi küldött.

Debrecenben szeptember 23-án, kedden 15 órától a Benedek Elek Könyvtárban emlékeznek rá.

Az esemény vendége Jobbágy Éva, a budapesti Tormay Cécile Kör alapítója lesz, a beszélgetést Kántor Béla, a debreceni Tormay Cécile Kör alapítója moderálja.

Ajánljuk még: