szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Tormay Cécile 150 éve született – Debrecenben emlékeznek a Nobel-díjra jelölt írónőre

Címkék#Tormay Cécile#megemlékezés#Rákóczi Szövetség#Debrecen

A Benedek Elek Könyvtár emlékprogrammal tiszteleg az írónő munkássága előtt, akinek műveit évtizedekig tiltották, majd a rendszerváltás után fedezték fel újra.

Haon.hu

A debreceni Tormay Cécile Kör közleménye szerint idén 150 éve született Tormay Cécile írónő, akinek munkásságát a második világháború után hosszú időre elhallgattatták, de a rendszerváltozást követően újra felfedezte a magyar irodalmi élet. Népszerűsége az 1990-es évektől folyamatosan nőtt: 2012-ben Budapesten emléktáblát, majd mellszobrot avattak tiszteletére a Rókus Kórház előtti téren, az ünnepségen ismert irodalmárok, írók és művészek is jelen voltak.

Megemlékezést tartanak Tormay Cécile tiszteletére
Megemlékezést tartanak Tormay Cécile tiszteletére
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Tormay Cécile életműve

Még ugyanebben az évben konferenciát szervezett a Magyar Írószövetség és a Magyar Művészeti Akadémia Tormay életművéről, halálának 75. évfordulóján. Az elmúlt években több szervezet, köztük a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége és a Napkelet folyóirat centenáriuma kapcsán is felidézték alakját. Tormay Cécile 1919-ben a MANSZ egyik alapítójaként vált ismertté, majd 1923-ban Klébelsberg Kunó javaslatára indította útjára a Napkelet című folyóiratot, amelynek meghatározó főszerkesztője volt. A lap több neves szerzőnek adott otthont, köztük Horváth János irodalomtörténésznek, Hartmann Jánosnak, Németh Antalnak és Kállay Miklósnak is. Szekfű Gyula egykor úgy nyilatkozott:

A Napkeletnek nem szerkesztője, hanem valóságos vezetője volt, igazi született vezetője, aki tévedés nélkül, csalhatatlanul vezette a lapot az őtőle kijelölt nemzeti irányba.

1936-ban a debreceni egyetem két professzora, Hankiss János és Papp Károly, valamint Horváth János és Pintér Jenő közösen javasolták Nobel-díjra. Legismertebb művei közé tartozik az Emberek a kövek között, A régi ház, a Bujdosó könyv és Az ősi küldött.

Debrecenben szeptember 23-án, kedden 15 órától a Benedek Elek Könyvtárban emlékeznek rá.

 Az esemény vendége Jobbágy Éva, a budapesti Tormay Cécile Kör alapítója lesz, a beszélgetést Kántor Béla, a debreceni Tormay Cécile Kör alapítója moderálja.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu