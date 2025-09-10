31 perce
Ingyenes belvárosi koncertekkel csalogat a debreceni Rocksuli tanévnyitója – fotókkal, videóval
A debreceni zeneiskola részletesen beszámolt róla, hogy mi várható még a következő napokban. Elindult a Rocksuli tanévnyitó programsorozata.
Elkezdődött hétfőn a debreceni Rocksuli közel egyhetes tanévnyitó programsorozata, a XXIII. Más-7. A zeneiskola szeptember 8-12. között utcazenével dobja fel a Csapó utcát és a Dósa Nádor teret. Az első nap 15 órától Ézsiás János és Szabó Krisztián lépett fel egy gitárduóval, szeptember 9-én, kedden 17 órától pedig a tanévnyitó rendezvényt is megtartották.
Ez várható a héten a Rocksuli programkínálatából
Immáron 23. alkalommal rendezték meg Debrecen utcáin a Rocksuli ingyenes programjait, mely a héten a továbbiakban így alakul:
2025. szeptember 10., szerda
16:00 StreetArt a Színes Időm Alkotóműhellyel (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 Beatkorszak szabadegyetem: A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!,
Magyar zenekarok portyázásai külföldön 1968–1990 (Rocksuli Debrecen)
18:00 Beatkorszak szabadegyetem: „Másként fésülködők”,
A punk megjelenése és megfigyelése Magyarországon (Rocksuli Debrecen)
2025. szeptember 11., csütörtök
16:00 utcazene: Elek zenekar (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 utcazene: H.A.B. Band (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 Beatkorszak szabadegyetem: Színház és mikrofon között,
A musical születése és útja a rockopera felé (Rocksuli Debrecen)
18:00 Beatkorszak szabadegyetem: Thália bakelit papjai,
Színészlemezek 1989 előtt (Rocksuli Debrecen)
2025. szeptember 12., péntek
16:00 utcazene: MBRockBand (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 utcazene: 4kontakt (Csapó utca-Dósa nádor tér)
Rocksuli koncert DebrecenbenFotók: Katona Ákos
A tanévnyitó eseményekről videót is készítettünk:
