Ingyenes belvárosi koncertekkel csalogat a debreceni Rocksuli tanévnyitója – fotókkal, videóval

Elkezdődött hétfőn a debreceni Rocksuli közel egyhetes tanévnyitó programsorozata, a XXIII. Más-7. A zeneiskola szeptember 8-12. között utcazenével dobja fel a Csapó utcát és a Dósa Nádor teret. Az első nap 15 órától Ézsiás János és Szabó Krisztián lépett fel egy gitárduóval, szeptember 9-én, kedden 17 órától pedig a tanévnyitó rendezvényt is megtartották.

Ingyenes belvárosi koncertekkel csalogat a debreceni Rocksuli tanévnyitója

Forrás: Katona Ákos

Ez várható a héten a Rocksuli programkínálatából

Immáron 23. alkalommal rendezték meg Debrecen utcáin a Rocksuli ingyenes programjait, mely a héten a továbbiakban így alakul:

2025. szeptember 10., szerda

16:00 StreetArt a Színes Időm Alkotóműhellyel (Csapó utca-Dósa nádor tér)

17:00 Beatkorszak szabadegyetem: A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!,

Magyar zenekarok portyázásai külföldön 1968–1990 (Rocksuli Debrecen)

18:00 Beatkorszak szabadegyetem: „Másként fésülködők”,

A punk megjelenése és megfigyelése Magyarországon (Rocksuli Debrecen)

2025. szeptember 11., csütörtök

16:00 utcazene: Elek zenekar (Csapó utca-Dósa nádor tér)

17:00 utcazene: H.A.B. Band (Csapó utca-Dósa nádor tér)

17:00 Beatkorszak szabadegyetem: Színház és mikrofon között,

A musical születése és útja a rockopera felé (Rocksuli Debrecen)

18:00 Beatkorszak szabadegyetem: Thália bakelit papjai,

Színészlemezek 1989 előtt (Rocksuli Debrecen)

2025. szeptember 12., péntek

16:00 utcazene: MBRockBand (Csapó utca-Dósa nádor tér)

17:00 utcazene: 4kontakt (Csapó utca-Dósa nádor tér)