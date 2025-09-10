szeptember 10., szerda

Ingyenes belvárosi koncertekkel csalogat a debreceni Rocksuli tanévnyitója – fotókkal, videóval

A debreceni zeneiskola részletesen beszámolt róla, hogy mi várható még a következő napokban. Elindult a Rocksuli tanévnyitó programsorozata.

Haon.hu

Elkezdődött hétfőn a debreceni Rocksuli közel egyhetes tanévnyitó programsorozata, a XXIII. Más-7. A zeneiskola szeptember 8-12. között utcazenével dobja fel a Csapó utcát és a Dósa Nádor teret. Az első nap 15 órától Ézsiás János és Szabó Krisztián lépett fel egy gitárduóval, szeptember 9-én, kedden 17 órától pedig a tanévnyitó rendezvényt is megtartották.

20250909_Rocksuli koncert_KÁ_HBN (14)
Ingyenes belvárosi koncertekkel csalogat a debreceni Rocksuli tanévnyitója
Forrás: Katona Ákos 

Ez várható a héten a Rocksuli programkínálatából

Immáron 23. alkalommal rendezték meg Debrecen utcáin a Rocksuli ingyenes programjait, mely a héten a továbbiakban így alakul:  

2025. szeptember 10., szerda
16:00 StreetArt a Színes Időm Alkotóműhellyel (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 Beatkorszak szabadegyetem: A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!,
Magyar zenekarok portyázásai külföldön 1968–1990 (Rocksuli Debrecen)
18:00 Beatkorszak szabadegyetem: „Másként fésülködők”,
A punk megjelenése és megfigyelése Magyarországon (Rocksuli Debrecen)

2025. szeptember 11., csütörtök
16:00 utcazene: Elek zenekar (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 utcazene: H.A.B. Band (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 Beatkorszak szabadegyetem: Színház és mikrofon között, 
A musical születése és útja a rockopera felé (Rocksuli Debrecen)
18:00 Beatkorszak szabadegyetem: Thália bakelit papjai, 
Színészlemezek 1989 előtt (Rocksuli Debrecen)

2025. szeptember 12., péntek
16:00 utcazene: MBRockBand (Csapó utca-Dósa nádor tér)
17:00 utcazene: 4kontakt (Csapó utca-Dósa nádor tér)

Rocksuli koncert Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

A tanévnyitó eseményekről videót is készítettünk:

