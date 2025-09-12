szeptember 12., péntek

Mária névnap

20°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Kincsek a debreceni belvárosban, a Népi Kézműves Fesztiválon

Címkék#XV Debreceni Népi Kézműves Fesztivált#népi kézműves#termék#mesterség

Régi mesterségekkel, kézműves mesteremberekkel ismerkedhetünk Debrecenben. A XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivál minden korosztálynak szól.

Haon.hu

Mesterségek ünnepe: a XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivált szeptember 12-én és 13-án tartják a Dósa nádor téren, a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. 

Népi Kézműves Fesztivál
Régi játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek a 15. Debreceni Népi Kézműves Fesztiválon
Fotó: Katona Ákos

Különleges mesterségek a Debreceni Népi Kézműves Fesztiválon

Idén kiemeltként mutatkozik be a gubaszövés és a paszományos mesterség, de többek közt a mézeskalácsos, nemezes, hímző, szalmafonó, gyöngyfűző vagy bőrműves szakma rejtelmeibe is bepillanthatnak az érdeklődők. Természetesen gyönyörű és minőségi kézműves termékeket is kínálnak a mesterek, akik más vármegyékből is elhozzák kincseiket a cívisvárosba. Néptáncbemutató egészíti ki a fesztivált, de lehet vetélkedni és népi játékokat is kipróbálni. A program mindkét napon 10-18 óráig tart.

A nádudvari fazekasságot korábban az amerikai youtuber is megcsodálta:

Galériánkban a kézműves fesztivál kínálatából szemezgettünk:

XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivál

Fotók: Katona Ákos

Videón az esemény:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu