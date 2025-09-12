Kincsek a debreceni belvárosban, a Népi Kézműves Fesztiválon

Mesterségek ünnepe: a XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivált szeptember 12-én és 13-án tartják a Dósa nádor téren, a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében.

Régi játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek a 15. Debreceni Népi Kézműves Fesztiválon

Fotó: Katona Ákos

Különleges mesterségek a Debreceni Népi Kézműves Fesztiválon

Idén kiemeltként mutatkozik be a gubaszövés és a paszományos mesterség, de többek közt a mézeskalácsos, nemezes, hímző, szalmafonó, gyöngyfűző vagy bőrműves szakma rejtelmeibe is bepillanthatnak az érdeklődők. Természetesen gyönyörű és minőségi kézműves termékeket is kínálnak a mesterek, akik más vármegyékből is elhozzák kincseiket a cívisvárosba. Néptáncbemutató egészíti ki a fesztivált, de lehet vetélkedni és népi játékokat is kipróbálni. A program mindkét napon 10-18 óráig tart.

