Kincsek a debreceni belvárosban, a Népi Kézműves Fesztiválon
Régi mesterségekkel, kézműves mesteremberekkel ismerkedhetünk Debrecenben. A XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivál minden korosztálynak szól.
Mesterségek ünnepe: a XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivált szeptember 12-én és 13-án tartják a Dósa nádor téren, a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében.
Különleges mesterségek a Debreceni Népi Kézműves Fesztiválon
Idén kiemeltként mutatkozik be a gubaszövés és a paszományos mesterség, de többek közt a mézeskalácsos, nemezes, hímző, szalmafonó, gyöngyfűző vagy bőrműves szakma rejtelmeibe is bepillanthatnak az érdeklődők. Természetesen gyönyörű és minőségi kézműves termékeket is kínálnak a mesterek, akik más vármegyékből is elhozzák kincseiket a cívisvárosba. Néptáncbemutató egészíti ki a fesztivált, de lehet vetélkedni és népi játékokat is kipróbálni. A program mindkét napon 10-18 óráig tart.
XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivál
