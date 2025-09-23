2 órája
Nagy sikerű kiállítás várja az érdeklődőket Hajdúböszörményben
Forrás: Hajdúböszörmény hivatalos oldala/Facebook
A nagy sikerű „Böszörmény anno – Képekben mesél a múlt” című kiállítás a hajdúböszörményi városháza aulájában, hivatali nyitvatartási időben megtekinthető – olvasható a település közösségi oldalán. Mint írják, a XXXI. Hajdúhét keretében megrendezett tárlat különleges időutazásra hívja az érdeklődőket. A Hajdúsági Múzeum anyagából, valamint Szabó Miklós gyűjteményéből válogatott fotók és tablókiállítás révén a látogatók betekintést nyerhetnek Hajdúböszörmény múltjába. A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy a látogatók megismerjék a város múltjának izgalmas részleteit.
