Nagy sikerű kiállítás várja az érdeklődőket Hajdúböszörményben

A nagy sikerű „Böszörmény anno – Képekben mesél a múlt” című kiállítás a hajdúböszörményi városháza aulájában, hivatali nyitvatartási időben megtekinthető – olvasható a település közösségi oldalán. Mint írják, a XXXI. Hajdúhét keretében megrendezett tárlat különleges időutazásra hívja az érdeklődőket. A Hajdúsági Múzeum anyagából, valamint Szabó Miklós gyűjteményéből válogatott fotók és tablókiállítás révén a látogatók betekintést nyerhetnek Hajdúböszörmény múltjába. A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy a látogatók megismerjék a város múltjának izgalmas részleteit.

