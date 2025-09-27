2 órája
Széchenyi szelleme előtt tisztelgett Bécsben a 94 éves hajdúszoboszlói tudós
Dr. Takács Imre, a 94. életévében járó hajdúszoboszlói közgazdász és tanár idén is Bécsben hajtott fejet Széchenyi István emléke előtt, folytatva három évtizedes hagyományát.
Széchenyi István születésnapjához kapcsolódóan immár három évtizede tartanak ünnepi megemlékezéseket Magyarország bécsi nagykövetségén dr. Takács Imre volt országgyűlési képviselő javaslatára. A 94. életévében járó dr. Takács Imre hajdúszoboszlói közgazdász, tanár figyelmét már ifjú korában Széchenyi nemes tettei és írásai felé fordította. Így vált hosszú évtizedek óta szilárdan elkötelezett Széchenyi-kutatóvá, az emlékünnepségek bécsi szónokává. Ebben az évben tudományos konferenciát is szervezett a bécsi nagykövetség a Kossuth által legnagyobb magyarnak elnevezett Széchenyi születésnapjának tiszteletére Széchenyi - A tudomány jelentősége akkor és ma címmel.
Megemlékezés a legnagyobb magyarról
Életem minden pillanatát hazánk előremenetelére, gyarapodására fogom leheletem megszűnéséig szentelni
– idézte fel dr. Takács Imre beszédében Széchenyi István fogadalmát a lovasezred titkárságához címzett leveléből. Érdekes kérdésként vetette fel, vajon mi történik, ha Széchenyi megkapja az áhított őrnagyi kinevezést. Hozzáfűzte, véleménye szerint fogadalmát úgy is teljesítette volna.
A legnagyobb magyar országépítő munkáját a szülői ház, kivételes műveltsége, külföldi útjain szerzett tapasztalatai, és 1825-ig tartó katonai szolgálatai idején az ország számos településén megtapasztaltak alapozták meg – mutatott rá.
Nem véletlen, hogy Kautz Gyula könyvében úgy fogalmaz, hogy az 1825-től 1848-ig terjedő időszak Széchenyi-kor volt. Megalapozta ezt Széchenyi István hazaszeretete, magyar keresztény hite, személyiségjegyei és életútja – hangzott el. Dr. Takács Imre kiemelte a vallásos Széchenyi hitét, aki a Naplóban megfogalmazta, hogy „Istent a földi világban tetteinkkel kell imádni”. Azt is hirdette, hogy az erkölcs az emberben a legfenségesebb dolog. Fontosnak tartotta az önismeretet, erre intette Béla fiát is. A boldogság forrásának pedig az állandó tevékenységet tekintette.
Széchenyi boldog volt
Széchenyi tisztában volt azzal, hogy a gazdaság fejlődése csak a tudás, a művelődés gyarapításával érhető el:
Semmi sem emelheti fel anyaföldünket, csak agyvelőnk, s kezeink
– állapította meg. Határozott véleménye szerint a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. A Garat c. írásában pedig kijelentette: „Az ésszel irányított munka emel fel népet nemzetté”.
Dr. Takács Imre magvas gondolatait azzal zárta: Széchenyi a Naplóban feljegyezte, hogy „boldog, aki eldicsekedhetik, hogy önmagához és életviteléhez mindig hű maradt”. Széchenyi boldog volt.
A nagykövetség szervezésében a résztvevők, köztük magyarországi településekről érkezők, a hagyományokhoz híven lerótták tiszteletüket Széchenyi István szülőházánál, a Herrengasse 5. falán 1966-ban elhelyezett emléktáblánál. Az ünnepségre a Magyar Országgyűlés tisztelgő koszorúja is eljutott.
