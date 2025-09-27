Széchenyi szelleme előtt tisztelgett Bécsben a 94 éves hajdúszoboszlói tudós

Széchenyi István születésnapjához kapcsolódóan immár három évtizede tartanak ünnepi megemlékezéseket Magyarország bécsi nagykövetségén dr. Takács Imre volt országgyűlési képviselő javaslatára. A 94. életévében járó dr. Takács Imre hajdúszoboszlói közgazdász, tanár figyelmét már ifjú korában Széchenyi nemes tettei és írásai felé fordította. Így vált hosszú évtizedek óta szilárdan elkötelezett Széchenyi-kutatóvá, az emlékünnepségek bécsi szónokává. Ebben az évben tudományos konferenciát is szervezett a bécsi nagykövetség a Kossuth által legnagyobb magyarnak elnevezett Széchenyi születésnapjának tiszteletére Széchenyi - A tudomány jelentősége akkor és ma címmel.

Megemlékezés a legnagyobb magyarról

Életem minden pillanatát hazánk előremenetelére, gyarapodására fogom leheletem megszűnéséig szentelni

– idézte fel dr. Takács Imre beszédében Széchenyi István fogadalmát a lovasezred titkárságához címzett leveléből. Érdekes kérdésként vetette fel, vajon mi történik, ha Széchenyi megkapja az áhított őrnagyi kinevezést. Hozzáfűzte, véleménye szerint fogadalmát úgy is teljesítette volna.

A legnagyobb magyar országépítő munkáját a szülői ház, kivételes műveltsége, külföldi útjain szerzett tapasztalatai, és 1825-ig tartó katonai szolgálatai idején az ország számos településén megtapasztaltak alapozták meg – mutatott rá.

Dr. Takács Imre beszédét tartja a bécsi nagykövetségen

Nem véletlen, hogy Kautz Gyula könyvében úgy fogalmaz, hogy az 1825-től 1848-ig terjedő időszak Széchenyi-kor volt. Megalapozta ezt Széchenyi István hazaszeretete, magyar keresztény hite, személyiségjegyei és életútja – hangzott el. Dr. Takács Imre kiemelte a vallásos Széchenyi hitét, aki a Naplóban megfogalmazta, hogy „Istent a földi világban tetteinkkel kell imádni”. Azt is hirdette, hogy az erkölcs az emberben a legfenségesebb dolog. Fontosnak tartotta az önismeretet, erre intette Béla fiát is. A boldogság forrásának pedig az állandó tevékenységet tekintette.

Széchenyi boldog volt

Széchenyi tisztában volt azzal, hogy a gazdaság fejlődése csak a tudás, a művelődés gyarapításával érhető el:

Semmi sem emelheti fel anyaföldünket, csak agyvelőnk, s kezeink

– állapította meg. Határozott véleménye szerint a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. A Garat c. írásában pedig kijelentette: „Az ésszel irányított munka emel fel népet nemzetté”.

Dr. Takács Imre magvas gondolatait azzal zárta: Széchenyi a Naplóban feljegyezte, hogy „boldog, aki eldicsekedhetik, hogy önmagához és életviteléhez mindig hű maradt”. Széchenyi boldog volt.

A nagykövetség szervezésében a résztvevők, köztük magyarországi településekről érkezők, a hagyományokhoz híven lerótták tiszteletüket Széchenyi István szülőházánál, a Herrengasse 5. falán 1966-ban elhelyezett emléktáblánál. Az ünnepségre a Magyar Országgyűlés tisztelgő koszorúja is eljutott.

