A női alkotóerő ünnepe - októberben ismét MagdaFeszt Debrecen!

Október 3. és 5. között immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg. A fesztivál középpontjában a női alkotás, a női társadalmi szerepek és a nő, mint művészeti téma áll. A rendezvény célja, hogy továbbvigye, és gazdagítsa ezt a hagyományt, feltárva a női alkotói energiák és jelenlét számos kiaknázatlan aspektusát. A Szabó Magda művei által inspirált előadások mellett változatos kísérőprogramok színesítik a háromnapos eseményt.

Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a városban a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg.

Forrás: Vida Márton Péter

Magdafeszt: Debrecen az irodalom városa

A Csokonai Fórumban megtartott programsorozatot felvezető keddi sajtótájékoztatót Dinya Dávid, a Csokonai Nemzeti Színház új karvezetőjének vezényletével a Magdafeszt új, hivatalos szignáljának bemutatása vezette fel a színház énekkarának előadásban. Az eseményen Puskás István kulturális területért felelős alpolgármester kiemelte, a Magdafeszt nemcsak a színházhoz, hanem a Méliusz Juhász Péter Könyvtárhoz, és az Apolló mozihoz is kötődik, hiszen ott is lesznek események. – Alig ért véget a Térey könyvünnep, és már szinte a nyakunkon van egy másik nagy debreceni írónak dedikált programsorozat. Szabó Magda Régimódi történetek című műve nélkül kevésbé artikuláltan tudnánk gondolkozni magunkról.

A művészetnek két feladata van: szórakoztatni, valamint tanítani, és ez a Magdafeszten tényleg kéz a kézben jár.

Ennek a fesztiválnak van egy szélesebb kontextusa is az emlékezet mellett: a nőiség, és a női művészetek kiemelése. Bízom benne, hogy a közönség is tudja majd értékelni azt a gazdag programsorozatot, amely egy széles közösségi összefogásban valósul meg – mondta el az alpolgármester.

Forrás: Vida Márton Péter

Bocskor-Salló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház általános igazgatóhelyettese úgy fogalmazott, nagyon ritkán találkozott annyi értékes dologgal egy településre lebontva, mint a cívisvárosban. – Debrecen az irodalom városa! Ez büszkeség, és felelősség, hogy ezzel miként bánunk. Szabó Magda a diplomavizsgáját az egyetemen a római szépségápolásról tette le.

Korának divatikonja volt, tehát ő ténylegesen lerakta azt a női formát, azt a női létet, amit nemcsak az írásaiban, hanem életformájában is képviselt.

Szabó Magda korának egy divatikonja is, írásában és életformájában is képviselte az a női életformát, amit képviselt. Esterházy Péter szavaival élve ő a magyar irodalom eddig utolsó nagyasszonya, aki után már nem is lesz újabb. Nekünk ezt az örökséget kell továbbvinni – hangsúlyozta.