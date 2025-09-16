1 órája
A női alkotóerő ünnepe - októberben ismét MagdaFeszt Debrecen!
Interaktív előadást is tartalmaz a program. Idén is Szabó Magda születésnapjához igazítják a Magdafesztet.
Október 3. és 5. között immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg. A fesztivál középpontjában a női alkotás, a női társadalmi szerepek és a nő, mint művészeti téma áll. A rendezvény célja, hogy továbbvigye, és gazdagítsa ezt a hagyományt, feltárva a női alkotói energiák és jelenlét számos kiaknázatlan aspektusát. A Szabó Magda művei által inspirált előadások mellett változatos kísérőprogramok színesítik a háromnapos eseményt.
Magdafeszt: Debrecen az irodalom városa
A Csokonai Fórumban megtartott programsorozatot felvezető keddi sajtótájékoztatót Dinya Dávid, a Csokonai Nemzeti Színház új karvezetőjének vezényletével a Magdafeszt új, hivatalos szignáljának bemutatása vezette fel a színház énekkarának előadásban. Az eseményen Puskás István kulturális területért felelős alpolgármester kiemelte, a Magdafeszt nemcsak a színházhoz, hanem a Méliusz Juhász Péter Könyvtárhoz, és az Apolló mozihoz is kötődik, hiszen ott is lesznek események. – Alig ért véget a Térey könyvünnep, és már szinte a nyakunkon van egy másik nagy debreceni írónak dedikált programsorozat. Szabó Magda Régimódi történetek című műve nélkül kevésbé artikuláltan tudnánk gondolkozni magunkról.
A művészetnek két feladata van: szórakoztatni, valamint tanítani, és ez a Magdafeszten tényleg kéz a kézben jár.
Ennek a fesztiválnak van egy szélesebb kontextusa is az emlékezet mellett: a nőiség, és a női művészetek kiemelése. Bízom benne, hogy a közönség is tudja majd értékelni azt a gazdag programsorozatot, amely egy széles közösségi összefogásban valósul meg – mondta el az alpolgármester.
Bocskor-Salló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház általános igazgatóhelyettese úgy fogalmazott, nagyon ritkán találkozott annyi értékes dologgal egy településre lebontva, mint a cívisvárosban. – Debrecen az irodalom városa! Ez büszkeség, és felelősség, hogy ezzel miként bánunk. Szabó Magda a diplomavizsgáját az egyetemen a római szépségápolásról tette le.
Korának divatikonja volt, tehát ő ténylegesen lerakta azt a női formát, azt a női létet, amit nemcsak az írásaiban, hanem életformájában is képviselt.
Szabó Magda korának egy divatikonja is, írásában és életformájában is képviselte az a női életformát, amit képviselt. Esterházy Péter szavaival élve ő a magyar irodalom eddig utolsó nagyasszonya, aki után már nem is lesz újabb. Nekünk ezt az örökséget kell továbbvinni – hangsúlyozta.
A városhoz kötődő művészek
Porkoláb Gyöngyi, a WOMANEXT Üzleti Klub vezetője felfedte, idén két izgalmas témával is készülnek a kerekasztal-beszélgetésre: a debreceni ajtók határátlépése és az irodalom, mint vállalkozás.
A Magdafeszt Nem csak Debrecennek nagy fókuszú fesztiválja, hanem országosan is jelentős, hiszen bár Szabó Magda elsősorban a cívisváros ikonja, de egész hazánkban, sőt, nemzetközileg is ismert. – Tavaly kezdődött az az együttműködés, amelynek a küldetését úgy lehet megfogalmazni: azoknál a vezetőnőknél, akiket meg tudunk szólítani, hogyan tudjuk összekapcsolni a művészettel, a kultúrával azt a tevékenységet, amely az ő életüket meghatározza. Tavaly több olyan művész, alkotó volt a vendégünk, akik kötődnek a cívisvároshoz, de már nem itt élnek és alkotnak, viszont nagyon szívesen jönnek vissza.
Ez önmagában már kapcsolódás, hiszen azt mondták, hogy szeretnék megfordítani az áramlást: vagyis ami érték teremtődik Debrecenben, azt megmutatni a fővárosban, illetve más pontján az országnak, és ami ott teremtődik, azt idehozni.
Idén elfogadta a meghívást Szabó Magda jogutódja, Tasi Géza, valamint Őze Áron, Juhász Anna, Tallér Edina és Papp Endre is, így nagyon izgalmas beszélgetések elé nézünk október 4-e szombat délelőttjén – ígérte a produkciós vezető.
Interaktív előadás
A színházi programok között kiemelkedik a Klebersberg Kastély Kamaraszínház vendégszereplése, amelyben Majzik Edit, a Csokonai Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze is közreműködik.
A társulat Hedry Mária Árnyéksors című színművét adja elő, amely Klebersberg Kunoné Botka Sarolta életéről szól.
A mű a főhősnő jegyzetei, visszaemlékezései alapján készült, és központi témája, hogy Botka Sarolta miként próbálta magát pozicionálni a családban és a férje státusza alapján, majd a megözvegyülése miatt miként tudott talpon maradni azokban a zavaros időkben.
A Csokonai Nemzeti Színház énekkara is készül a Magdafesztre.
Az egyik érdekesség egy interaktív kóruskoncert lesz, amelynek egy pontján a közönség fog improvizálni Szabó Magda művekre egy kis zenedarabot.
– Majd meglátjuk, hogy sikerül. Emellett például lesznek Szabó Magda feldolgozások magyar kortárs zeneszerzőktől – ismertette Dinya Dávid.
Ezt követően Majzik Edit felolvasta Szabó Magda Szonett című művét, majd a színház énekkara is előadta a szerzeményt, méltó lezárást adva az eseménynek.
