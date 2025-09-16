szeptember 16., kedd

Edit névnap

21°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIII. Magdafeszt

1 órája

A női alkotóerő ünnepe - októberben ismét MagdaFeszt Debrecen!

Címkék#Szabó Magda#Csokonai Nemzeti Színház Debrecen#VIII MagdaFeszt#MagdaFeszt#kultúra#Debrecen#Csokonai Nemzeti Színház

Interaktív előadást is tartalmaz a program. Idén is Szabó Magda születésnapjához igazítják a Magdafesztet.

Molnár Szilárd

Október 3. és 5. között immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg. A fesztivál középpontjában a női alkotás, a női társadalmi szerepek és a nő, mint művészeti téma áll. A rendezvény célja, hogy továbbvigye, és gazdagítsa ezt a hagyományt, feltárva a női alkotói energiák és jelenlét számos kiaknázatlan aspektusát. A Szabó Magda művei által inspirált előadások mellett változatos kísérőprogramok színesítik a háromnapos eseményt.

Október 3. és 5. között immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a városban a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg.
Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a városban a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg.
Forrás: Vida Márton Péter

Magdafeszt: Debrecen az irodalom városa

A Csokonai Fórumban megtartott programsorozatot felvezető keddi sajtótájékoztatót Dinya Dávid, a Csokonai Nemzeti Színház új karvezetőjének vezényletével a Magdafeszt új, hivatalos szignáljának bemutatása vezette fel a színház énekkarának előadásban. Az eseményen Puskás István kulturális területért felelős alpolgármester kiemelte, a Magdafeszt nemcsak a színházhoz, hanem a Méliusz Juhász Péter Könyvtárhoz, és az Apolló mozihoz is kötődik, hiszen ott is lesznek események. – Alig ért véget a Térey könyvünnep, és már szinte a nyakunkon van egy másik nagy debreceni írónak dedikált programsorozat. Szabó Magda Régimódi történetek című műve nélkül kevésbé artikuláltan tudnánk gondolkozni magunkról.

A művészetnek két feladata van: szórakoztatni, valamint tanítani, és ez a Magdafeszten tényleg kéz a kézben jár.

Ennek a fesztiválnak van egy szélesebb kontextusa is az emlékezet mellett: a nőiség, és a női művészetek kiemelése. Bízom benne, hogy a közönség is tudja majd értékelni azt a gazdag programsorozatot, amely egy széles közösségi összefogásban valósul meg – mondta el az alpolgármester.

Október 3. és 5. között immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a városban a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg.
Forrás: Vida Márton Péter

Bocskor-Salló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház  általános igazgatóhelyettese úgy fogalmazott, nagyon ritkán találkozott annyi értékes dologgal egy településre lebontva, mint a cívisvárosban. – Debrecen az irodalom városa! Ez büszkeség, és felelősség, hogy ezzel miként bánunk. Szabó Magda a diplomavizsgáját az egyetemen a római szépségápolásról tette le.

Korának divatikonja volt, tehát ő ténylegesen lerakta azt a női formát, azt a női létet, amit nemcsak az írásaiban, hanem életformájában is képviselt.

Szabó Magda korának egy divatikonja is, írásában és életformájában is képviselte az a női életformát, amit képviselt. Esterházy Péter szavaival élve ő a magyar irodalom eddig utolsó nagyasszonya, aki után már nem is lesz újabb. Nekünk ezt az örökséget kell továbbvinni – hangsúlyozta.

A városhoz kötődő művészek

Porkoláb Gyöngyi, a WOMANEXT Üzleti Klub vezetője felfedte, idén két izgalmas témával is készülnek a kerekasztal-beszélgetésre: a debreceni ajtók határátlépése és az irodalom, mint vállalkozás.

A Magdafeszt Nem csak Debrecennek nagy fókuszú fesztiválja, hanem országosan is jelentős, hiszen bár Szabó Magda elsősorban a cívisváros ikonja, de egész hazánkban, sőt, nemzetközileg is ismert. – Tavaly kezdődött az az együttműködés, amelynek a küldetését úgy lehet megfogalmazni: azoknál a vezetőnőknél, akiket meg tudunk szólítani, hogyan tudjuk összekapcsolni a művészettel, a kultúrával azt a tevékenységet, amely az ő életüket meghatározza. Tavaly több olyan művész, alkotó volt a vendégünk, akik kötődnek a cívisvároshoz, de már nem itt élnek és alkotnak, viszont nagyon szívesen jönnek vissza.

Ez önmagában már kapcsolódás, hiszen azt mondták, hogy szeretnék megfordítani az áramlást: vagyis ami érték teremtődik Debrecenben, azt megmutatni a fővárosban, illetve más pontján az országnak, és ami ott teremtődik, azt idehozni.

Idén elfogadta a meghívást Szabó Magda jogutódja, Tasi Géza, valamint Őze Áron, Juhász Anna, Tallér Edina és Papp Endre is, így nagyon izgalmas beszélgetések elé nézünk október 4-e szombat délelőttjén – ígérte a produkciós vezető.

Október 3. és 5. között immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a városban a MagdaFesztet, amely Debrecen egyik ikonja, Szabó Magda munkássága előtt tiszteleg.
A Csokonai Nemzeti Színház énekkara
Forrás: Vida Márton Péter

Interaktív előadás

A színházi programok között kiemelkedik a Klebersberg Kastély Kamaraszínház vendégszereplése, amelyben Majzik Edit, a Csokonai Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze is közreműködik.

A társulat Hedry Mária Árnyéksors című színművét adja elő, amely Klebersberg Kunoné Botka Sarolta életéről szól.

A mű a főhősnő jegyzetei, visszaemlékezései alapján készült, és központi témája, hogy Botka Sarolta miként próbálta magát pozicionálni a családban és a férje státusza alapján, majd a megözvegyülése miatt miként tudott talpon maradni azokban a zavaros időkben.

A Csokonai Nemzeti Színház énekkara is készül a Magdafesztre.

Az egyik érdekesség egy interaktív kóruskoncert lesz, amelynek egy pontján a közönség fog improvizálni Szabó Magda művekre egy kis zenedarabot.

– Majd meglátjuk, hogy sikerül. Emellett például lesznek Szabó Magda feldolgozások magyar kortárs zeneszerzőktől – ismertette Dinya Dávid.
Ezt követően Majzik Edit felolvasta Szabó Magda Szonett című művét, majd a színház énekkara is előadta a szerzeményt, méltó lezárást adva az eseménynek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu