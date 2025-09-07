szeptember 7., vasárnap

Nagykoncert

55 perce

Reptérre vágyott egész Hajdúsámson, nem csalódhattak a helyiek – fotókkal, videóval

Címkék#Korda György#Korda Gyuri bácsi#Hajdúsámson

Fergeteges koncertet adott a két sztárfellépő a hajdú-bihari város napján. Korda György és Balázs Klári ingyenes koncertje elkápráztatta a sámsoni közönséget.

Haon.hu

Mozgalmas két napot tudhatnak maguknak a hajdúsámsoniak, a város napja alkalmából tartott fesztivál megannyi önfeledt, vidám és megható pillanatot ajándékozott a számukra. Péntek délután a sámsoni kiállítóteremben vehették át a városnapi díjakat a kiválóságok, majd ezt követően megkezdődött a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap az Epreskerti rendezvénytéren.

Korda György, koncert
Korda György és Balázs Klári hatalmas tömeget vonzott Sámsonba
Fotó: Vida Márton Péter

A péntek csak a bemelegtés volt, a legtöbben a szombati napra hangoltak. A főzőversenyre készülve több tucat csapat már előre fente a hámozókést, a gyerekek pedig Gyuri bohóccal mulatozták végig a délelőttöt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Korda György és Balázs Klári Hajdúsámsonban

Fotók: Vida Márton Péter

Korda György és Balázs Klári lenyűgözte a közönséget

Délutánra sűrűsödtek a programok, a városnapi rendezvényt Korda György és Balázs Klári fellépése tette felejthetetlenné. Az óriási népszerűségnek örvendő páros ismét kitett magáért, egy élőzenekaros nagykoncertet adtak a közönségnek. Akár az országos hírnevű fesztiválokon, óriási tömeg gyűlt össze. A dalszövegből kiindulva nem éppen volt senkiföldje a hajdúsámsoni rendezvénytér, az viszont igaz, hogy mindenféle stílus divatos volt. 

Nem csak Hajdúsámsonban volt fesztiváli hangulat szombaton, a vármegye több településén is szabadtéri programokat rendeztek. A tiszacsegei harcsapaptikás-főző fesztiválon a Haon is részt vett, az erről szóló riportunk ebben a cikkben olvasható:

 

