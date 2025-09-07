55 perce
Reptérre vágyott egész Hajdúsámson, nem csalódhattak a helyiek – fotókkal, videóval
Fergeteges koncertet adott a két sztárfellépő a hajdú-bihari város napján. Korda György és Balázs Klári ingyenes koncertje elkápráztatta a sámsoni közönséget.
Mozgalmas két napot tudhatnak maguknak a hajdúsámsoniak, a város napja alkalmából tartott fesztivál megannyi önfeledt, vidám és megható pillanatot ajándékozott a számukra. Péntek délután a sámsoni kiállítóteremben vehették át a városnapi díjakat a kiválóságok, majd ezt követően megkezdődött a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap az Epreskerti rendezvénytéren.
A péntek csak a bemelegtés volt, a legtöbben a szombati napra hangoltak. A főzőversenyre készülve több tucat csapat már előre fente a hámozókést, a gyerekek pedig Gyuri bohóccal mulatozták végig a délelőttöt.
Korda György és Balázs Klári HajdúsámsonbanFotók: Vida Márton Péter
Korda György és Balázs Klári lenyűgözte a közönséget
Délutánra sűrűsödtek a programok, a városnapi rendezvényt Korda György és Balázs Klári fellépése tette felejthetetlenné. Az óriási népszerűségnek örvendő páros ismét kitett magáért, egy élőzenekaros nagykoncertet adtak a közönségnek. Akár az országos hírnevű fesztiválokon, óriási tömeg gyűlt össze. A dalszövegből kiindulva nem éppen volt senkiföldje a hajdúsámsoni rendezvénytér, az viszont igaz, hogy mindenféle stílus divatos volt.
