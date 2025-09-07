Reptérre vágyott egész Hajdúsámson, nem csalódhattak a helyiek – fotókkal, videóval

Mozgalmas két napot tudhatnak maguknak a hajdúsámsoniak, a város napja alkalmából tartott fesztivál megannyi önfeledt, vidám és megható pillanatot ajándékozott a számukra. Péntek délután a sámsoni kiállítóteremben vehették át a városnapi díjakat a kiválóságok, majd ezt követően megkezdődött a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap az Epreskerti rendezvénytéren.

Korda György és Balázs Klári hatalmas tömeget vonzott Sámsonba

Fotó: Vida Márton Péter

A péntek csak a bemelegtés volt, a legtöbben a szombati napra hangoltak. A főzőversenyre készülve több tucat csapat már előre fente a hámozókést, a gyerekek pedig Gyuri bohóccal mulatozták végig a délelőttöt.

