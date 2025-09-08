27 éves korában elhunyt a fiatal színésznő - Debrecenben is megemlékeztek róla

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy tragikusan fiatalon elhunyt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színművésze – számolt róla be közösségi oldalán a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen. Mint írják, Koós Boglárka rövid, de annál intenzívebb pályája során kiemelkedő szerepekben bizonyította érzékenységét, sokszínűségét és művészi elkötelezettségét.

27 éves korábban hunyt el a Koós Boglárka

Forrás: Facebook/Csokonai Nemzeti Színház Debrecen

Hozzátették: a színházi közösség most egy ragyogó tehetséget, mi pedig egy fiatal művésztársunkat gyászoljuk. Osztozunk családja, barátai és kollégái fájdalmában. Emlékét szívünkben őrizzük, és bízunk benne, hogy színpadi pillanatai tovább élnek mindazokban, akik láthatták őt játszani.

