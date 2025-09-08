szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

54 perce

27 éves korában elhunyt a fiatal színésznő - Debrecenben is megemlékeztek róla

Címkék#Csokonai Nemzeti Színház Debrecen#Koós Boglárka#Debrecen

Csokonai Nemzeti Színház Debrecen is megemlékezett. a fiatal színművészről. 27 éves korábban hunyt el a Koós Boglárka.

Haon.hu

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy tragikusan fiatalon elhunyt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színművésze – számolt róla be közösségi oldalán a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen. Mint írják, Koós Boglárka rövid, de annál intenzívebb pályája során kiemelkedő szerepekben bizonyította érzékenységét, sokszínűségét és művészi elkötelezettségét. 

27 éves korábban hunyt el a Koós Boglárka
27 éves korábban hunyt el a Koós Boglárka
Forrás:  Facebook/Csokonai Nemzeti Színház Debrecen

Hozzátették: a színházi közösség most egy ragyogó tehetséget, mi pedig egy fiatal művésztársunkat gyászoljuk. Osztozunk családja, barátai és kollégái fájdalmában. Emlékét szívünkben őrizzük, és bízunk benne, hogy színpadi pillanatai tovább élnek mindazokban, akik láthatták őt játszani.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu