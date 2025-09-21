Eldőlt, ki kerülhet a közkedvelt debreceni zenekar élére

Soron következő ülésén, szeptember 25-én dönthet a debreceni képviselő-testület a Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyéről. Az önkormányzat Humán Főosztálya még idén májusban javasolta a pozícióra vonatkozó pályázati felhívás meghirdetését. Erre azért volt szükség, mert a Kodály Filharmonikusokat és a Kodály Kórust összefogó társaságot egyengető igazgató, Somogyi-Tóth Dániel határozott idejű szerződése 2026. január 31. napjával lejár.

A Kodály Filharmónia A Hal közben tartotta a 2024-es évadzáróját

Forrás: Napló-archív

A közgyűlés napirendi pontjai közt szerepel az ügyvezető megválasztása. Az előterjesztés szövegében azonban az olvasható, a pályázati felhívásra a pályázat benyújtásának határidejéig egyetlen pályázat érkezett, melyet Somogyi-Tóth Dániel jelenlegi ügyvezető nyújtott be.

A legjobb kezekben maradhat a Kodály Filharmónia

A véleményező szakmai bizottság megállapította, hogy Somogyi-Tóth Dániel pályázati anyaga a felhívásban előírt valamennyi dokumentumot tartalmazza, és megfelel a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek. Ezért a bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi szakvéleményt: