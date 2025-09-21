1 órája
Eldőlt, ki kerülhet a közkedvelt debreceni zenekar élére
Nem meglepő módon a lehető legrátermettebb embert választhatják meg. A Kodály Filharmónia vezetői pozíciójára jelölt személyt egyöntetűen elfogadta a véleményező bizottság.
Soron következő ülésén, szeptember 25-én dönthet a debreceni képviselő-testület a Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyéről. Az önkormányzat Humán Főosztálya még idén májusban javasolta a pozícióra vonatkozó pályázati felhívás meghirdetését. Erre azért volt szükség, mert a Kodály Filharmonikusokat és a Kodály Kórust összefogó társaságot egyengető igazgató, Somogyi-Tóth Dániel határozott idejű szerződése 2026. január 31. napjával lejár.
A közgyűlés napirendi pontjai közt szerepel az ügyvezető megválasztása. Az előterjesztés szövegében azonban az olvasható, a pályázati felhívásra a pályázat benyújtásának határidejéig egyetlen pályázat érkezett, melyet Somogyi-Tóth Dániel jelenlegi ügyvezető nyújtott be.
A legjobb kezekben maradhat a Kodály Filharmónia
A véleményező szakmai bizottság megállapította, hogy Somogyi-Tóth Dániel pályázati anyaga a felhívásban előírt valamennyi dokumentumot tartalmazza, és megfelel a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek. Ezért a bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi szakvéleményt:
A pályázat reálisan mutatja be a Kodály Filharmónia Debrecen eddigi eredményeit, sikereit, valamint azokat a területeket, amelyeken előrelépés lehetséges, illetve szükséges. Somogyi-Tóth Dániel átfogó ismeretekkel rendelkezik az előadó-művészeti élet működésének rendszeréről, a klasszikus zenei élet fő irányairól. A pályázó közel 15 éves vezetői tevékenysége során sikeresen kezelt számos kihívást, biztosítva a Filharmónia stabilitását és folyamatos fejlődését. A pályázatban megfogalmazott stratégiai elképzelések határozott jövőképet mutatnak, amelyben jól tükröződik a közönség igényeire és a zeneművészek megbecsültségére fókuszáló művészeti, vezetői filozófiája, innovatív menedzsment szemlélete. Mind szakmai, mind gazdasági elképzelései mögött közel 15 évnyi munkája által hitelesített tények állnak. Célkitűzései és tervei egyaránt illeszkednek Debrecen városfejlesztési és kulturális stratégiájához, valamint az önkormányzat és az állam által meghatározott feladatokhoz.
Ha a közgyűlés elfogadja a jelölt személyét, akkor Somogyi-Tóth Dániel további öt évre, 2031. január 31-éig töltheti be a pozíciót. A dokumentumból az is kiderül, hogy az ügyvezetőt havonta bruttó 1 millió 400 ezer forintos alapbér illeti meg megválasztása esetén.
