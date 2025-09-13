„A hit képei” – Szankáné Karóczkai Mónika festményei hoztak lelki élményt Nyíracsádra

Szeptember 10-én nyílt meg Szankáné Karóczkai Mónika amatőr festőművész „A hit képei” című kiállítása Nyíracsádon, a Művelődési Házban. Az igével ellátott alkotásokat Jézus szeretete hívta életre, amelyek egyszerre hordoznak lelki üzenetet és művészi értéket – olvasható Nyíracsád Facebook-oldalán.

Szeptember 10-én nyílt meg Szankáné Karóczkai Mónika amatőr festőművész „A hit képei” című kiállítása

Forrás: Facebook / Nyíracsád község

A különleges kiállítás egészen október végéig látogatható

A tárlatot Pléban Anna, a Szent Piroska Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hitoktató tanára nyitotta meg, a lelki ráhangolódást pedig Nagy Norbert Adrián, Nyírmártonfalva lelkipásztora segítette, aki J. S. Bach néhány ismert művét adta elő zongorán.

A kiállítás nem csupán művészeti élményt kínál, hanem a közösség számára is lehetőséget teremtett a találkozásra és a kulturális értékek közös megélésére. A tárlat 2025. október 31-ig látogatható a Művelődési Házban.

A kiállítás lehetőséget teremtett a találkozásra és a kulturális értékek közös megélésére

Forrás: Facebook / Nyíracsád község

Ajánljuk még: