1 órája
„A hit képei” – Szankáné Karóczkai Mónika festményei hoztak lelki élményt Nyíracsádra
Nyíracsádon nyílt meg Szankáné Karóczkai Mónika „A hit képei” című tárlata, amely egyszerre szól a lélekről és a művészet erejéről.
Szeptember 10-én nyílt meg Szankáné Karóczkai Mónika amatőr festőművész „A hit képei” című kiállítása Nyíracsádon, a Művelődési Házban. Az igével ellátott alkotásokat Jézus szeretete hívta életre, amelyek egyszerre hordoznak lelki üzenetet és művészi értéket – olvasható Nyíracsád Facebook-oldalán.
A különleges kiállítás egészen október végéig látogatható
A tárlatot Pléban Anna, a Szent Piroska Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hitoktató tanára nyitotta meg, a lelki ráhangolódást pedig Nagy Norbert Adrián, Nyírmártonfalva lelkipásztora segítette, aki J. S. Bach néhány ismert művét adta elő zongorán.
A kiállítás nem csupán művészeti élményt kínál, hanem a közösség számára is lehetőséget teremtett a találkozásra és a kulturális értékek közös megélésére. A tárlat 2025. október 31-ig látogatható a Művelődési Házban.
