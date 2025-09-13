szeptember 13., szombat

Tárlat

1 órája

„A hit képei” – Szankáné Karóczkai Mónika festményei hoztak lelki élményt Nyíracsádra

Címkék#tárlatnyitó#kiállítás#festő#festészet#nyíracsád

Nyíracsádon nyílt meg Szankáné Karóczkai Mónika „A hit képei” című tárlata, amely egyszerre szól a lélekről és a művészet erejéről.

Haon.hu

Szeptember 10-én nyílt meg Szankáné Karóczkai Mónika amatőr festőművész „A hit képei” című kiállítása Nyíracsádon, a Művelődési Házban. Az igével ellátott alkotásokat Jézus szeretete hívta életre, amelyek egyszerre hordoznak lelki üzenetet és művészi értéket – olvasható Nyíracsád Facebook-oldalán.

Szeptember 10-én nyílt meg Szankáné Karóczkai Mónika amatőr festőművész „A hit képei” című kiállítása
Forrás: Facebook / Nyíracsád község

A különleges kiállítás egészen október végéig látogatható

A tárlatot Pléban Anna, a Szent Piroska Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hitoktató tanára nyitotta meg, a lelki ráhangolódást pedig Nagy Norbert Adrián, Nyírmártonfalva lelkipásztora segítette, aki J. S. Bach néhány ismert művét adta elő zongorán.

A kiállítás nem csupán művészeti élményt kínál, hanem a közösség számára is lehetőséget teremtett a találkozásra és a kulturális értékek közös megélésére. A tárlat 2025. október 31-ig látogatható a Művelődési Házban.

A kiállítás lehetőséget teremtett a találkozásra és a kulturális értékek közös megélésére
Forrás: Facebook / Nyíracsád község

