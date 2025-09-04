szeptember 4., csütörtök

1 órája

Egész Hajdú-Bihar mulatozni fog szeptember első hétvégéjén – egy rakás ingyenes programot találtunk

Veteránautók, termelői piac, harcsapaprikás, birka, slambuc, dinnye. Számos településen előkerül a bogrács, de lesznek latin táncok és persze egy rakás mulatós az ingyenes programok között.

Haon.hu

A nyárnak hivatalosan vége, de ez a meleg időt hidegen hagyja, hiszen az előrejelzések szerint 30 fok körüli hőmérséklet leselkedik Hajdú-Biharra. Érdemes tehát kihasználni a nyár maradékát, és kültéri programokkal elütni az időt. Abból pedig bőven akad szeptember első hétvégéjén, így a Haon összegyűjtötte, milyen ingyenes programokat szerveztek a vármegyében.

Kezdjük a debreceni programokkal!

Hónap első szombatja lévén ismét lesz Csapókerti termelői piac, ezúttal azonban különleges helyszínen lesz a Hajdúság Éléskamrája szervezésében lezajló vásár. A Liget téri Forgatag egész délelőtt csemegézhetünk a helyi termelők finomságaiból: pékáruk, mézek, sajtok, befőttek, lekvárok, tészták és csupa házi finomság várja a piacolni vágyókat a Liget téren.

A Debreceni Old Timer Club ezúttal is megrendezi az Őszi Veteránalkatrész Börze és Kiállítást a Monostorpályi úti Nagybani Piac területén. Állításuk szerint a jó időt megrendelték, így várják a kiállítókat, árusokat és a látogatókat is.

A könyvek szerelmeseit várja szombaton a Debrecen Olvas Flashmob a Nagytemplom mögötti Emlékkertben. A Könyv Barátai Napon két alkalommal, 11 óra 30-kor és 17 óra 30-kor igyekeznek a szervezők a közösségi programmal felhívni a figyelmet az olvasás jelentőségére. A cél, hogy a két időpontban 15 percen keresztül minél több ember együtt olvasson. Mindössze kedvenc könyvünkre és egy plédre lesz szüksége a lelkes résztvevőknek.

A délután program után nem is kell messzire mennünk a Nagytemplomtól, ugyanis ismét lesz Latin utcabál a Kossuth téren 19 órától. Fellépnek profi táncosok, de egy laza táncoktatásban is részt vehetnek a jelenlévők. Természetesen nem kötelező megmozdulni a forró ritmusokra, azokat is várják, akiket vonz a bachata, a salsa vagy a latinos dallamok.

Rendhagyó kutyás találkozót szerveznek a Békás-tónál szombat délutánra. A Mopsz tulajdonosok csoport szervezésében azokat várják, akik eme különleges kutyafajta tulajdonosai. Természetesen nem kell feltétlenül mopsz-gazdinak lennünk, akkor is érdemes kilátogatni, ha szeretnénk egy csapat tömzsi állattal találkozni a tópartnál. Nem csak ezért lesz érdemes kilátogatni a helyszínre, ugyanis a nyár utolsó Fűben Tali eseményét szervezi meg a Játszóház Projekt a Békás-tónál. A társasjátékokat biztosítják, a résztvevőknek csak pokrócot, enni és innivalót kell magukkal vinniük.

Ingyenes programok, főzőversenyek, zenés mulatságok vármegyeszerte

Nem csak Debrecenben lesznek izgalmas ingyenes programok. Az egyik legígéretesebb rendezvény a XIII. Tiszacsegei Harcsapaprikás-főző verseny lesz szombaton, ahol évről-évre száz csapat méri össze főzőtudományát. Míg a verseny reggeltől kezdetét veszi, az egész nap folyamán zenei fellépők gazdagítják a műsorkínálatot. A színpadon többek közt a Fásy mulató sztárvendégei, Nótár Mary, Hevesi Tamás, Kocsis Tibor és Márió is láthatóak lesznek.

Hajdúszoboszlón egésznapos mulatságot ígér a XXVI. Birka- és slambucfőző Örömnap. A Hajdúszoboszlói Repülőtéren megrendezett programkavalkád során főzőverseny, mentőkutyás bemutató, erőpróba, gólyalábas utcaszínház és bábelőadás várja a látogatókat. Fellép a Desired Band és Férfi Tanerő Rock Band.

Két napon át tart a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap az Epreskerti rendezvénytéren. Pénteken a Városi Díjakat adják át, majd a Valcer Tánstúdió műsorát láthatják az érdeklődők, este pedig Josh és Betti lép fel. Szombaton a városi piacon megkezdődik a főzőverseny, a színpadon többek közt a Piruett Tánc Stúdió, a Városi Idősek Klubja is fellép, az esti órákban pedig Korda György és Balázs Klári adnak zenekaros nagykoncertet.

Részben ingyenes lesz a Téglásfeszt is a helyi sportpályán, a péntektől vasárnapig tartó esemény téglási lakcímkártyával és 14 éves kor alatt díjmentesen látogatható, a más településről érkezőknek pedig kétezer forintos belépőt kell fizetni. Lesznek koncertek, zenés programok,gulyásfőző verseny és habparti is. Fellép többek közt Kocsis Janika, Bódi Guszti és Margó, Fehér Krisztián és a Brandnyúl.

Szombaton megtartják a Tök-Jó Dinnyefesztivált is Nyírábrányban, az Eördögh–Szapáry kastély parkjában. Számos színes családi program várja a kicsiket és a nagyokat, 15 órától pedig ebéddel vendégelik meg a helyieket. A fellépők között olyan neveket találunk, mint Fehér Krisztián, Lejla, Burai Krisztián és Jolly.

Remek időtöltésnek ígérkezik a XX. Kabai Szüreti Felvonulás és Bál is szombaton. Délután a szüreti felvonulás indul a Kutricától a főtérig, közben a Rákóczi Vadásztársaság interaktív íjászbemutatóján is részt vehetünk. Késő délután pedig megkezdődik a szüreti bál csergetőversennyel, a csőszpárok nyitótáncával.

Berettyóújfaluban a 7. Tájak-Házak-Ízek Fesztiválja rajtol el szombaton a Szent István téren. Reggeltől főzőversenyen mérhetik össze a fakanalukat a résztvevők, miközben zenés-táncos műsorok várják a látogatókat. Lesznek népi játékok, óriásbuborék show, ugrálóvár, óriásbáb, borkóstolás. Fellép Mészáros András és zenekara, valamint Pál Dénes is.

 

