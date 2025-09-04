Egész Hajdú-Bihar mulatozni fog szeptember első hétvégéjén – egy rakás ingyenes programot találtunk

A nyárnak hivatalosan vége, de ez a meleg időt hidegen hagyja, hiszen az előrejelzések szerint 30 fok körüli hőmérséklet leselkedik Hajdú-Biharra. Érdemes tehát kihasználni a nyár maradékát, és kültéri programokkal elütni az időt. Abból pedig bőven akad szeptember első hétvégéjén, így a Haon összegyűjtötte, milyen ingyenes programokat szerveztek a vármegyében.

Zenés-táncos ingyenes programokkal várja a hajdú-bihariakat a hétvége

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Kezdjük a debreceni programokkal!

Hónap első szombatja lévén ismét lesz Csapókerti termelői piac, ezúttal azonban különleges helyszínen lesz a Hajdúság Éléskamrája szervezésében lezajló vásár. A Liget téri Forgatag egész délelőtt csemegézhetünk a helyi termelők finomságaiból: pékáruk, mézek, sajtok, befőttek, lekvárok, tészták és csupa házi finomság várja a piacolni vágyókat a Liget téren.

A Debreceni Old Timer Club ezúttal is megrendezi az Őszi Veteránalkatrész Börze és Kiállítást a Monostorpályi úti Nagybani Piac területén. Állításuk szerint a jó időt megrendelték, így várják a kiállítókat, árusokat és a látogatókat is.

A könyvek szerelmeseit várja szombaton a Debrecen Olvas Flashmob a Nagytemplom mögötti Emlékkertben. A Könyv Barátai Napon két alkalommal, 11 óra 30-kor és 17 óra 30-kor igyekeznek a szervezők a közösségi programmal felhívni a figyelmet az olvasás jelentőségére. A cél, hogy a két időpontban 15 percen keresztül minél több ember együtt olvasson. Mindössze kedvenc könyvünkre és egy plédre lesz szüksége a lelkes résztvevőknek.

A délután program után nem is kell messzire mennünk a Nagytemplomtól, ugyanis ismét lesz Latin utcabál a Kossuth téren 19 órától. Fellépnek profi táncosok, de egy laza táncoktatásban is részt vehetnek a jelenlévők. Természetesen nem kötelező megmozdulni a forró ritmusokra, azokat is várják, akiket vonz a bachata, a salsa vagy a latinos dallamok.

Korábban a Baltazár Dezső téren rendezték meg a Latin utcabált

Fotó: Molnár Péter / Forrás: Napló-archív

Rendhagyó kutyás találkozót szerveznek a Békás-tónál szombat délutánra. A Mopsz tulajdonosok csoport szervezésében azokat várják, akik eme különleges kutyafajta tulajdonosai. Természetesen nem kell feltétlenül mopsz-gazdinak lennünk, akkor is érdemes kilátogatni, ha szeretnénk egy csapat tömzsi állattal találkozni a tópartnál. Nem csak ezért lesz érdemes kilátogatni a helyszínre, ugyanis a nyár utolsó Fűben Tali eseményét szervezi meg a Játszóház Projekt a Békás-tónál. A társasjátékokat biztosítják, a résztvevőknek csak pokrócot, enni és innivalót kell magukkal vinniük.