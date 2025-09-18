Burgerekkel, utcabállal és rengeteg zenével búcsúzik a nyár. Íme, az ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban!

Annyi ingyenes programokkal vár a hétvége Hajdú-Biharban, hogy nem is pazaroljuk az időt bevezetőre. A lényeg, hogy kellemes időt ígérnek a meteorológusok, így mindenkinek azt ajánljuk, hogy ne töltse otthon a hétvégét. Ismét hónap harmadik szombatja lesz, így az Egyháztáji vásáron is bespájzolhatunk termelői finomságokból a Debreceni-Nagytemplomi Református Egyházközség Leány utcai központjának udvarán. Kézműves lekvárok, sajtok, pékáruk, hústermékek várják a látogatókat. Érdemes lehet ellátogatni a nagyerdei Békás-tóhoz is. Egész napos programnak ígérkezik ugyanis a Szaft ’n Burger, ahol az ország burgere versenyt rendezik meg, de a nevezők akár steak kategóriában is indulhatnak. Zenés programok, füstölgő húspogácsák várnak egy nagyszabású közösségi grillpartin.

Burgerverseny is lesz az ingyenes programok között

Forrás: Napló-archív

Tizennegyedik alkalommal vehetünk részt Templomok Éjszakáján szombaton, ekkor számos templom nyílik meg a nagyközönség előtt. Idén három különböző útvonalon szervez a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Múzeuma rendkívüli templomtúrát. Az éjszaka során azonban csak egy útvonal bejárására lehetséges. Vasárnap délelőtt antik tárgyakat és retró ereklyéket beszerezhetünk a debreceni régiségvásárban is. Akár családi programnak vagy egy erdei sétának is tökéletes a Nagyerdei Stadion parkolójában megrendezett esemény, ha csak nézelődni szeretnénk és rácsodálkozni a régi korok sokszínűségére.

Vidéken is készülnek ingyenes programokkal

Hajdúszoboszlón három napon át fog tartani péntektől a Bor- és gasztrofesztivál, ahol a különleges borokat kortyolgatva a ’90-es évek zenéiben merülhetünk el a Kozmix, a V-tech ls a Groovehouse zenéire, de fellép Dánielffy, DJ Szatmári és DJ Lina is.

Ezzel párhuzamosan a fürdővárosban a XII. Délibáb Kupa Hőlégballon Fesztivált is megrendezik a Hajdúszoboszlói Repülőtéren. Szeptember 19-e és 21-e között színes ballonok szelik át az eget, főként reggel és este lehet majd látni a felemelkedő vagy épp landoló járműveket.