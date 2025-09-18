szeptember 18., csütörtök

Mulatozás

2 órája

Burgerekkel, utcabállal és rengeteg zenével búcsúzik a nyár. Íme, az ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban!

Címkék#falunap#debrecen#ingyenes programok

Adózhatunk a kultúrának, hőlégballonokat csodálhatunk, de mulatósra is rophatjuk a színpad előtt. Bőven válogathatunk az ingyenes programok között ezen a szeptemberi hétvégén is.

Annyi ingyenes programokkal vár a hétvége Hajdú-Biharban, hogy nem is pazaroljuk az időt bevezetőre.  A lényeg, hogy kellemes időt ígérnek a meteorológusok, így mindenkinek azt ajánljuk, hogy ne  töltse otthon a hétvégét. Ismét hónap harmadik szombatja lesz, így az Egyháztáji vásáron is bespájzolhatunk termelői finomságokból a Debreceni-Nagytemplomi Református Egyházközség Leány utcai központjának udvarán. Kézműves lekvárok, sajtok, pékáruk, hústermékek várják a látogatókat. Érdemes lehet ellátogatni a nagyerdei Békás-tóhoz is. Egész napos programnak ígérkezik ugyanis a Szaft ’n Burger, ahol az ország burgere versenyt rendezik meg, de a nevezők akár steak kategóriában is indulhatnak. Zenés programok, füstölgő húspogácsák várnak egy nagyszabású közösségi grillpartin.

ingyenes programok
Burgerverseny is lesz az ingyenes programok között
Forrás:  Napló-archív

Tizennegyedik alkalommal vehetünk részt Templomok Éjszakáján szombaton, ekkor számos templom nyílik meg a nagyközönség előtt. Idén három különböző útvonalon szervez a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Múzeuma rendkívüli templomtúrát. Az éjszaka során azonban csak egy útvonal bejárására lehetséges. Vasárnap délelőtt antik tárgyakat és retró ereklyéket beszerezhetünk a debreceni régiségvásárban is. Akár családi programnak vagy egy erdei sétának is tökéletes a Nagyerdei Stadion parkolójában megrendezett esemény, ha csak nézelődni szeretnénk és rácsodálkozni a régi korok sokszínűségére.

Vidéken is készülnek ingyenes programokkal

Hajdúszoboszlón három napon át fog tartani péntektől a Bor- és gasztrofesztivál, ahol a különleges borokat kortyolgatva a ’90-es évek zenéiben merülhetünk el a Kozmix, a V-tech ls a Groovehouse zenéire, de fellép Dánielffy, DJ Szatmári és DJ Lina is.

Ezzel párhuzamosan a fürdővárosban a XII. Délibáb Kupa Hőlégballon Fesztivált is megrendezik a Hajdúszoboszlói Repülőtéren. Szeptember 19-e és 21-e között színes ballonok szelik át az eget, főként reggel és este lehet majd látni a felemelkedő vagy épp landoló járműveket.

hétvégi programok
Főzőversenyekre is nevezhetünk  a hétvégén
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ha már a reptéren vagyunk szombaton, csatlakozhatunk az XXIV. Aquapark futóversenyhez, melyet minden év szeptemberében rendeznek meg. A városi futónapon és mezeifutó diákolimpián nevezési díj nincs, azonban értékes nyeremények, vásárlási utalványok annál inkább. Csökmőn megrendezik szombaton a XXVI. Népzenei Találkozót a Faluház és Könyvtárban, ahová a népdalok kedvelőit várják.

Balmazújváros is a tradíciók előtt tiszteleg ezen a hétvégén, ugyanis 12. Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiváljára látogathatunk el. Lesz főzőverseny, parasztolimpia, aprók játszóháza, pusztakocsi, népzenei műsorok, népmese vetítés, erőpróba, törp-parasztolimpia. A hangulatról a Sugalló zenekar és Simándi László pajzán meséi gondoskodnak.

Hajdúszováton kétnapos Falunapot tartanak a hétvégén a Diószegi Lajos Általános Iskola udvarán. Szombaton hagyományos lovas felvonulással kezdődik a menet, majd főzőversenyt, csikós bemutatót tartanak, valamint a helyi csoportok műsorait láthatják az érdeklődők. Az esti órákban a Döndi Duó és Roli, valamint Bódi Guszti és Margó is fellép. Vasárnap késő délután pedig a Rock Fanatic tart koncertet.

A nyíradonyiak számára az Aradványpusztai Családi Nap és Utcabál lehet ígéretes program. Közös főzés, játékok, kézműves foglalkozások, kiállítás, ugrálóvár, VR élmény, kutyás bemutató, tombola várja a látogatókat, este pedig várhatóan egy fergeteges utcabál kerekedik.

Nem csak családi programok és zenei mulatság miatt lesz érdemes Hajdú-Biharban maradni. Hajdúnánáson Veterán autó-motor kiállítást és felvonulást tartanak szombaton. A múlt idők járgányai a Gokart pályán gyülekeznek, majd körbejárják a települést.

 

