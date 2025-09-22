Konferencián emlékeztek meg Karácsony Sándorra

Az igazi feladatunk ezen a földön nem az életpályánk megfutása, nem a hajlamunk kifejlődése, nem a hivatásunk betöltése, még csak nem is a kötelességünk teljesítése, hanem küldetésünk hűséges jó véghez vitele. Az embert életpályája állítja sínek közé. Hajlama hajtja. Hívatása húzza. Kötelessége viszi előre…– fogalmazta meg Karácsony Sándor a Hivatás és ifjúság című könyvében.

Az ifjúság hivatásáról tanácskoztak

A 2026 január 10-én 135 éve született Dr. Karácsony Sándorra szombaton Hívatás és ifjúság-a tudós professzor korában és ma címmel konferencián emlékezett a Karácsony Sándor Művelődési Társaság és Földes nagyközség Önkormányzata. A konferencia népes közönsége Dr. Vincze Tamás hívatástudat és felnőtté válás Karácsony Sándor nézetei alapján, Dr. Deme Tamás Miért nem nevelheti az értelmiség az ifjúságot, Simon Márton Nemzeti hagyományaink a mai magyar fiataloknál címmel hallgatott előadásokat.

Az ifjúság küldetése

Az előadók arra keresték a választ, hogy Karácsony Sándor 1942-ben megjelent könyvének főbb gondolatai hogyan élnek ma tovább és valósultak meg a magyar nevelésben. Ma - mint Karácsony Sándor idejében - amíg az ifjú megtalálja hivatását, sokféle dologgal megpróbálkozik. Azon szakmák után érdeklődik, amelyeknek követelményeit teljesíteni tudja, és amelyekről felismeri, hogy mások számára is szükségesek. Az ifjúság az áldozatos tettek letéteményese. A hivatáson túl is van valami, ami az áhítatos ember életét is meghatározza. Ez a küldetés.

A haladás, fejlődés zálogjai

Az előadók tanári munkájuk évei során végig követhetik, hogyan változott az ifjúság, hogyan alakult a felnőtté válás folyamata a változó társadalmi körülmények között, s hogyan tudtak szót érteni az ifjúsággal. A konferencia előadói feltették a kérdést: alkalmas e az értelmiség nevelni az ifjúságot. Volt-e és alkalmas-e a mai oktatási rendszer, a felsőoktatás rendszere ma arra, hogy az ifjak felismerjék hivatásukat és megtalálják küldetésüket, van-e jövőképük, vagy elfogadják, az idősebbek megvalósítatlan álmait.

Válaszként mind a hárman megfogalmazták azt, hogy haladás, fejlődés csak az ifjúság problémalátásának akarati megnyilvánulásaiból fakadhat. Igazi eredmények akkor születnek, ha az oktató és hallgató szóba állnak egymással, ha az oktató felismeri a hallgató igényeit, s mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatói látása a jövőről életprogrammá, hivatássá nemesedjen, s fogyatkozó ifjúságunk megtalálja küldetését.

