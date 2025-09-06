2 órája
Ennél harcsapaprikásabb nem lehetett volna a hangulat a tiszacsegei fesztiválon – fotókkal, videóval
Ismét hamisítatlan hangulat uralta Hajdú-Bihar egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvényét. A tiszacsegei harcsapaprikás-főző fesztiválra az ország minden tájáról érkeztek csapatok.
Kevés festőibb rendezvényhelyszínt tudunk elképzelni, mint a tiszacsegei vízpartot. Talán ennek is köszönhető, hogy a 13. harcsapaprikás-főző fesztivál még a korábbiaknál is több embert vonzott. Szombat kora reggeli érkezésünket olyan költői képekkel is leírhatnánk, miszerint harmatos ködbe burkolózott a táj, azonban az csak a bográcsok alól felszálló füst volt. A csapatok nagy része ugyanis már az utolsó simításokat végezte a fakanállal, és a csatos üvegek is félig üresek voltak. Innentől csak a hangulat forrósodott tovább.
A több mint száz résztvevő csapat sűrű erdejébe érve rögtön egy kifejezetten vidám társaságba botlottunk. Mint kiderült, ők két csoporttal is neveztek a versenyre. A baráti társaság férfi tagjai a Kurtafarkúak nevet viselték, de hamar meggyőztek arról, hogy nem magukról nevezték el a csapatot, és még csak nem is a halak ihlették a fantázianevet, mindössze arra utalt, hogy böllérversenyeket is sűrűn látogatnak. A női tagokat férjeik valódi született feleségek, így ők Szülcsi Felcsik néven szerepeltek.
A csapat kapitánya, Sallai Szabolcs, aki mellesleg Tiszacsege alpolgármestere, arról is beszélt, nem számítanak arra, hogy az ő harcsapaprikásukat ítélik a legjobbnak, mivel nagy tételben készítik az ételt. Mint mondta, az ő eredményük csupán a baráti összetartás és részvétel lesz, ugyanis a 20 kilónyi halból a helyi focicsapatot is jóllakatják a nap folyamán, akik éppen egyeki vendégszereplésükből értek haza.
Már a kezdetektől itt vagyunk, jelen voltunk az első harcsapaprikás-főző versenyen is. Ennyi év tapasztalat már benne van a kezünkben, a fejünkben és a szívünkben
– mondta Sallai Szabolcs. Elárulta a titkos receptúrát is: egy csipetnyi szeretettől és a füstölt paprikától lesz igazán különleges lesz a társaság főztje.
Tiszacsegei harcsapaprikás-főző fesztivál
Mozivásznon láthatjuk viszont a csegei tájat
A legjobb harcsapaprikás címe szintén nem hajtott, de a legízletesebb mosonmagyaróvári harcsalevest ígérte a Mosziv Cinema Studio csapata. Az övéké nem fantázianév volt, valódi filmesként neveztek, erről a bogrács közelében lévő, Blackmagic Design URSA Broadcast G2-es kamera adott bizonyságot, amelyről messziről látszott, hogy nem éppen egy olcsó családi kompakt fényképezőgép. Mint megtudtuk, a profi berendezés alkalmas arra, hogy mozivászonra szánt mozgóképet rögzítsen, így a főzőversenyt a festői tiszacsegei tájjal a háttérben már biztosan viszont láthatjuk a filmszínházakban. Oláh Lászlótól, a csapat vezetőjétől megtudtuk, az 1978-es jellegzetes családi film, a Zebegényiek mintájára készítik el saját változatukat, az Őrbottyániak című filmet, melynek egy részét Tiszacsegén forgatják.
Hajdúsámsonból érkeztünk, idén először neveztünk a versenyre. Tavaly vendégként voltam kint, és annyira megtetszett a hangulat, hogy elhatároztuk, a következő alkalommal mi is részt veszünk
– tudtuk meg a Házias Ízek Csapatának háziasszonyától. Szőke Jánosné elárulta, harcsapaprikást főznek túrós csuszával. Arra a kérdésre, hogy miért tartják esélyesnek a fogást a győzelemre, nemes egyszerűséggel annyit mondott: mert háziás.
A jó hangulat vonzza az embereket a harcsapaprikás-főző versenyre
Néhány jó szóra megálltunk a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum standjánál is, akik némi hendikeppel indultak, lévén vendéglátó szakos pedagógusok erősítették a mezőnyt. Humorosan megjegyezték, az összejövetelt nem is főzések, sokkal inkább szakmai tanácskozásnak tekintik.
Nem lehetett közömbösen elsétálni amellett a gázégőre helyezett bogrács mellett sem, amelyben egy sütőkosárba helyezett sültburgonya készült. A kreatív megoldást a sámsonkerti Matyi Team jegyezte. Főszakácsuk, Matyi Zoltán elmondta, ötféle halból készíti az alaplevet, melyet átpaszíroz, és abba került bele az afrikai harcsa, majd egy tejszínes-tejfölös habarás és a speciális fűszerkeverékek.
Tizenegyedik alkalommal vagyunk jelen a harcsapaprikás-főző fesztiválon. Minden alkalommal csapatostól érkezünk, mivel nagyon szeretjük ezt a tájat. Néhány méterre van a gyönyörű Tiszapart, és a hangulat is zseniális
– mondta a családfő.
A halászcsárda is felkészült a vendégek érkezésére
A főzőcsapatokat végigmustrálva találkoztunk a rendezvényen Nagy Sándorral, a tiszacsegei halászcsárda tulajdonosával, aki érdeklődésünkre elmondta, több mint 140 csapat regisztrált ebben az évben a versenyre. Példaként említette, az első harcsafőzőn még 28 csapatot tudtak összegyűjteni, de az évek alatt a jó hangulat miatt egyre többen csatlakoztak, és mára az ország minden tájáról érkeznek baráti társaságok, családok, munkahelyi kollektívák. Kiemelte, hogy a rendezvényen ingyenes a parkolás, a részvétel, a műsorok és nevezési díjat sem kérnek a csapatoktól. Sőt, nevezőnként két kiló filézett harcsát adnak a versenyen résztvevőknek, valamint az első 80 érkezőnek sátrat is biztosítanak.
Habár a part mentén számos bográcsban literszámra rotyogtak az ételek, a csárda sem tétlenkedett: óriási üstökben gőzölgött az ínycsiklandozó ebéd:
Harcsapaprikással, halászlével készülünk, sült halat árulunk, így roston patkót, keszeget, kárászt is. Rengeteg alapanyagot használunk fel: legalább 60-70 kilogramm fűszerpaprika, 100 kiló vöröshagyma kerül a kondérokba. A halászlében vegyesen keszeg, kárász, ponty található, fej, farok, csont, minden benne van, ami kell
– mondta érdeklődésünkre Nagy Péter, a halászcsárda séfje. Hozzátette, megközelítőleg 3-4 ezer adag eladott ételre számítanak, de ötezer éhes szájat is könnyedén jól tudnának lakatni.
