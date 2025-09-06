Ennél harcsapaprikásabb nem lehetett volna a hangulat a tiszacsegei fesztiválon – fotókkal, videóval

Kevés festőibb rendezvényhelyszínt tudunk elképzelni, mint a tiszacsegei vízpartot. Talán ennek is köszönhető, hogy a 13. harcsapaprikás-főző fesztivál még a korábbiaknál is több embert vonzott. Szombat kora reggeli érkezésünket olyan költői képekkel is leírhatnánk, miszerint harmatos ködbe burkolózott a táj, azonban az csak a bográcsok alól felszálló füst volt. A csapatok nagy része ugyanis már az utolsó simításokat végezte a fakanállal, és a csatos üvegek is félig üresek voltak. Innentől csak a hangulat forrósodott tovább.

Több mint száz csapat serénykedett a harcsapaprikás-főző fesztiválon

Fotó: Vida Márton Péter

A több mint száz résztvevő csapat sűrű erdejébe érve rögtön egy kifejezetten vidám társaságba botlottunk. Mint kiderült, ők két csoporttal is neveztek a versenyre. A baráti társaság férfi tagjai a Kurtafarkúak nevet viselték, de hamar meggyőztek arról, hogy nem magukról nevezték el a csapatot, és még csak nem is a halak ihlették a fantázianevet, mindössze arra utalt, hogy böllérversenyeket is sűrűn látogatnak. A női tagokat férjeik valódi született feleségek, így ők Szülcsi Felcsik néven szerepeltek.

A csapat kapitánya, Sallai Szabolcs, aki mellesleg Tiszacsege alpolgármestere, arról is beszélt, nem számítanak arra, hogy az ő harcsapaprikásukat ítélik a legjobbnak, mivel nagy tételben készítik az ételt. Mint mondta, az ő eredményük csupán a baráti összetartás és részvétel lesz, ugyanis a 20 kilónyi halból a helyi focicsapatot is jóllakatják a nap folyamán, akik éppen egyeki vendégszereplésükből értek haza.

Már a kezdetektől itt vagyunk, jelen voltunk az első harcsapaprikás-főző versenyen is. Ennyi év tapasztalat már benne van a kezünkben, a fejünkben és a szívünkben

– mondta Sallai Szabolcs. Elárulta a titkos receptúrát is: egy csipetnyi szeretettől és a füstölt paprikától lesz igazán különleges lesz a társaság főztje.