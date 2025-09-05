A kiválóságok elismerésével nyitották meg a kétnapos fesztivált a hajdú-bihari városban – fotókkal!

A debreceni fejlesztések Hajdúsámsont is érintik

Pajna Zoltán beszédében rámutatott, míg a rendszerváltozáskor Hajdúsámson lakossága 7 ezer 70 fő volt, ez a szám 35 év alatt több mint a duplájára nőtt, ezzel a város Hajdú-Bihar ötödik legnépesebb településévé vált. Kifejtette, Európában és Magyarországon is elindult az a folyamat, hogy a lakosság már nem feltétlenül a nagyvárosokban koncentrálódik, a jobb életminőség reményében sokan választják a vidéki, vagy éppen a kisvárosi életet is.

A vármegyei közgyűlés elnöke rámutatott, ez újabb kihívásokat okoz egy város életében, hiszen olyan körülményeket és szolgáltatásokat kell teremteni, amely a megnövekedett lakosságszámot kiszolgálják. Kitért arra is, az elismerésben részesült díjazottak éppen egy olyan képet mutatnak a városról.

Mint említette, az elmúlt években számos uniós és hazai forrásból finanszírozott fejlesztést sikerült megvalósítani, mégis mindig akad elvégzendő feladat. Példaként említette a várost is érintő 471-es főút kétszer kétsávosítását, de szót ejtett a debreceni keleti tehermentesítő útról is.

Ez utóbbival kapcsolatban ismertette, a 11 kilométeres elkerülő első szakaszára TOP Pluszos forrásból 6,2 milliárd forintot kapott. Ennek köszönhetően elindulhat annak a körgyűrűnek a fejlesztése, amely lehetővé teszi a hajdúsámsoniak számára is Debrecen alternatív megközelítését – vagy épp megkerülését.

Reményét fejezte ki, hogy a Debrecen keleti városrészét érintő víz és a szennyvíz fejlesztések együtt valósulnak meg a sámsoni igényekkel. Pajna Zoltán szerint a két város közötti szimbiózis már-már megköveteli az együttműködést.