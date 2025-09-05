1 órája
A kiválóságok elismerésével nyitották meg a kétnapos fesztivált a hajdú-bihari városban – fotókkal!
Sportban, kultúrában, oktatásban és a városért végzett munkájukban kiemelkedőket is elismertek a város napján. Ők tükrözik Hajdúsámson tenni akarását és fejlődését.
Ünnepélyes megnyitóval és a város díjainak átadásával vette kezdetét a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap szeptember 5-én, pénteken délután. Az Epreskerti rendezvénytéren már zajlottak az előkészületek, az elismeréseket azonban a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Múzeum és Kiállítóhelyen adták át a díjazottaknak, ahol a fennkölt hangulatot a Valcer Táncstúdió műsora alapozta meg.
Dandé Lászlóné alpolgármester köszöntőjében kiemelte, fontos felismerni és elismerni a városért tenni akaró polgárokat. Úgy véli, büszkének kell lenni azokra, akik díjban részesülnek a közösségükért végzett munkáért a szakterületükön, legyen az az oktatás-nevelés, a közigazgatás, a szociális, a gyógyítás, a sport, a kulturális élet vagy a városért tett erőfeszítéseiért.
A valódi kiválóság túlmutat a teljesítményen. Ott kezdődik, ahol a szenvedély, a kitartás és a hit találkozik. Mert ahhoz, hogy valaki méltóan és elismerően tudja képviselni a szakmáját és a hivatását, ahhoz tűzre, szenvedélyre és hitre van szükség
– mondta Dandé Lászlóné.
További fotók a megnyitóról:
Hajdúsámson Városi Díjak ünnepélyes átadásaFotók: Vida Márton Péter
A debreceni fejlesztések Hajdúsámsont is érintik
Pajna Zoltán beszédében rámutatott, míg a rendszerváltozáskor Hajdúsámson lakossága 7 ezer 70 fő volt, ez a szám 35 év alatt több mint a duplájára nőtt, ezzel a város Hajdú-Bihar ötödik legnépesebb településévé vált. Kifejtette, Európában és Magyarországon is elindult az a folyamat, hogy a lakosság már nem feltétlenül a nagyvárosokban koncentrálódik, a jobb életminőség reményében sokan választják a vidéki, vagy éppen a kisvárosi életet is.
A vármegyei közgyűlés elnöke rámutatott, ez újabb kihívásokat okoz egy város életében, hiszen olyan körülményeket és szolgáltatásokat kell teremteni, amely a megnövekedett lakosságszámot kiszolgálják. Kitért arra is, az elismerésben részesült díjazottak éppen egy olyan képet mutatnak a városról.
Mint említette, az elmúlt években számos uniós és hazai forrásból finanszírozott fejlesztést sikerült megvalósítani, mégis mindig akad elvégzendő feladat. Példaként említette a várost is érintő 471-es főút kétszer kétsávosítását, de szót ejtett a debreceni keleti tehermentesítő útról is.
Ez utóbbival kapcsolatban ismertette, a 11 kilométeres elkerülő első szakaszára TOP Pluszos forrásból 6,2 milliárd forintot kapott. Ennek köszönhetően elindulhat annak a körgyűrűnek a fejlesztése, amely lehetővé teszi a hajdúsámsoniak számára is Debrecen alternatív megközelítését – vagy épp megkerülését.
Reményét fejezte ki, hogy a Debrecen keleti városrészét érintő víz és a szennyvíz fejlesztések együtt valósulnak meg a sámsoni igényekkel. Pajna Zoltán szerint a két város közötti szimbiózis már-már megköveteli az együttműködést.
A köszöntőket követően Hajdúsámson díjainak átadása következett.
Elismerésben részesült:
Földiné Jakab Edit, Süvöltősné Terdik Katalin és Deméné Tóth Ágnes pedagógiai munkájukért.
Dr. Borus László felnőtt házi orvos egészségügyi munkásságáért.
Bencze Lászlóné köztisztviselői munkájáért.
Dandé Melinda a kultúráért tett szolgálatáért.
Fogarasi László, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szociális dolgozója a szociális munkájáért.
Szilágyi Judit világbajnok showtáncos és Karasszon Luca súlyemelő és fitnesz versenyző sport díjat kapott.
Balogh Lászlóné, a Martinkai Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője Közéleti díjban részesült.
A két napon át tartó hajdúsámsoni fesztivált számos program és fellépő színesíti, a városnapi ünnepség megkoronázásáról pedig valódi sztárvendégek gondoskodnak. Nem csak Hajdúsámson készülődik mozgalmas hétvégével, a vármegye számos településén főzőversenyek és mulatságok várhatóak. A legjobb ingyenes programokat ebben a cikkben találod:
Egész Hajdú-Bihar mulatozni fog szeptember első hétvégéjén – egy rakás ingyenes programot találtunk
Kapcsolódó:
Egy ingatlan miatt csúszik a Sámsoni út fejlesztése, de mikor lesz kész?
Ajánljuk még:
Népszerű áruházlánc üzlete nyílik meg hamarosan Hajdú-Biharban – ennek örülni fognak a lakók!
Életét vesztette egy fiatal lány a debreceni buszállomáson - állították többen is, kiderítettük, mi történt!