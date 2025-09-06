szeptember 6., szombat

Ünnepel a város

1 órája

Családok, barátok, férfiak és nők mérték össze a fakanalukat a hajdúsámsoni fesztiválon – fotókkal

Címkék#Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap#Hajdúsámson#főzőverseny

Már a főzőversenyen is csúcspontra jutott a hangulat, pedig a sztárfellépők még el sem foglalták a színpadot. A szemfülesek ingyen dinnyét is kaptak a hajdúsámsoni városi napon.

Hajnal László

Elsőre azt hittük, eltévesztettük a helyszínt, hiszen a főzőversenyt vettük célba szombaton délelőtt Hajdúsámsonban, az Epreskerti Rendezvénytéren. Ellenben egy komplett habpartiba csöppentünk, ahol egy csapat kisgyerek pancsolt egy rögtönzött medencében, miközben Gyuri bohóc egy ágyúból ontotta az ugráló aprónépre a habot. Kiderült, jó helyen járunk, hiszen a látványosság is része volt a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap nevű rendezvénynek. A kétnapos kikapcsolódás pénteken délután a városi kiállítóteremben megtartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol Hajdúsámson kiválóságainak is átadták a díjakat, ezúttal azonban a legfinomabb fogást készítő csapat bizonyíthatott.

Főzőversennyel folytatódott a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap
Főzőversennyel folytatódott a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap
Forrás: Vida Márton Péter

A látogatóknak már elsőre feltűnhetett, hogy egy átlagos főzőversenyen felállított sátraknál jóval díszesebb standok sorakoztak fel. Mint kiderült, nemcsak a nevezők főzőtudományát, hanem a dekorációt is díjazta a zsűri. Így láthattunk egy napraforgókkal feldíszített konyhát, illetve egy szívecskés léggömbökkel elárasztott sátrat is.

A sámsonkerti szépkorúak pavilonját fellógatott tökök, virágok és egy szalmabábú ékesítette. A Boszorkány Konyhások a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat asztalánál kotyvasztották az ebédet, a Vidám Mamik sörpadjain pedig rutinos mozdulatokkal hámozták a krumplit a nyugdíjasok.

Nagy feltűnést keltett egy ciklámen pólóban serénykedő női alakulat is, akik egy pillanatra egy lánybúcsús társaság benyomását keltették, ám kiderült, nem petrezselymet árultak, hanem egy különleges pörkölttel készültek a versenyre. Ők volt a Pink Pörkölők, a sámsoni polgármesteri hivatal dolgozóinak csapata. Főszákcsuk, Káplár János elárulta nekünk, mitől igazán versenyképes a pályamű:

A házi paprika teszi igazán különlegessé, illetve az, hogy a húst előre megpörköltük. Sertés oldalas, tarja, lapocka és csülök van benne

 – ismertette az önkormányzati dolgozó.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szinte hátulról, egy illatos füstbombával ütött rajta a szaglásunkon a Fakanál Kommandó bográcsa. A családtagokból álló csapat séfjétől, Mányi Gábortól megtudtuk, az éhség elhárítása érdekében sertéspörköltet vetettek be, csülökkel, lecsós alapon.

Hajdúsámsoni városnap

Fotók: Vida Márton Péter

Ingyen volt a dinnye a hajdúsámsoni fesztiválon

Mivel a verseny már kora reggel elindult, több bogrács kiürült a délelőtti órákra, elégedett, zsíros mosolyokat, és gömbölyű pocakokra simuló kezeket maguk után hagyva. Ekkor lettünk figyelmesek arra, hogy többen egy méretes görögdinnyével a vállukon szelik át a főzőverseny területét. Valaki fel is kiáltott:

Talán ingyen osztják a dinnyét?

És valóban: a rendezvényhelyszín melletti téren egy traktor vontatta szekérről adogatták le sorban állóknak a finomságot. Bár a titokzatos jótevő kiléte nem látott napvilágot, azonban a főzőverseny minden résztvevőjét megvendégelték egy egész dinnyével, és még a rendezvény látogatóinak is jutott belőle.

Közben egyre többen gyülekeztek az Epreskerti rendezvénytéren, délután ugyanis a programok is sűrűsödni kezdtek, de bizonyára a legtöbben a szombat esti sztárfellépőkre hangoltak, ugyanis Hajdúsámson fesztiválját Korda György és Balázs Klári hivatott megkoronázni.

 

