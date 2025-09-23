Fergeteges bulival, sztárfellépőkkel és rengeteg programmal jön a Hadházi Káposztás Napok

Hajdúhadház idén is nagyszabású programsorozattal készül a Hadházi Káposztás Napokra, amely szeptember 26–27-én várja a látogatókat a város több helyszínén. A rendezvény a híres hadházi lapos káposzta mellett a közösségi összetartozás ünnepe is lesz, ahol kulturális, gasztronómiai és szórakoztató programok sokasága vár minden érdeklődőt – tudatta portálunkkal Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatala.

Idén is nagyszabású programsorozattal készülnek a Hadházi Káposztás Napokra

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív

Megannyi programmal, koncertekkel érkezik a Hadházi Káposztás Napok

A gyerekeket játszóház, állatsimogató, mesebemutatók és ügyességi programok várják, míg a felnőttek részt vehetnek kóstolókon, kézműves vásáron, sportbemutatókon vagy akár hagyományőrző roma lagzin is.

Különleges élményt ígér a káposztás főzőverseny, ahol a zsűri elnöke maga Lázár Chef lesz.

A Bocskai téren és a Hadházi Szabadtéren egész nap zajlanak majd a koncertek, bemutatók és családi programok. Fellép többek között a Hooligans, a Hobo Bill Band, a Magyar Banda, valamint számos helyi és országosan ismert előadó.

A látogatók találkozhatnak Csonka Andrással és Molnár Csillával, a rendezvény műsorvezetőivel, emellett látványkonyhával érkezik Lázár Chef, aki a káposztás ételek mesterszakácsa is lesz.

A két nap során a kulturális élmények mellett fontos szerepet kap a szórakozás és a gasztronómia is: lesz koktélbemutató Kinczler Andrással, flair bartending show „Topgun” Norberttel, néptáncprodukciók, valamint sportos látványosságok, mint az Exatlon pálya vagy az ökölvívó bemutató.

A szervezők kiemelték, hogy minden program ingyenesen látogatható, így a Hadházi Káposztás Napok méltán lehet az egész család közös élménye.

A részletes program a Hajdúhadház hivatalos felületein és plakátjain is elérhető.

