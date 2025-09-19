2 órája
Csak egy jó fröccs kellett, hogy beinduljon a hajdúszoboszlói gasztrofesztivál - fotókkal, videóval
Mint a rendezvényen elhangzott, a tokaji bor és a gyógyító szoboszlói víz találkozása gyógyító erejű. Példaértékű együttműködésből született a III. Bor- és Gasztrofesztivál.
Már kora délután zsongott szeptember 19-én, pénteken a hajdúszoboszlói Szent István Park. Az emberek egy része a kézműves vásárra érkező árusokkal alkudozott, míg mások bort kóstolgattak az asztaloknál, többen pedig a Reinas del ritmo brazil show tánc bemutatóján hangolódtak a háromnapos rendezvényre. Egyszer csak egy látványos menet vonta magára a figyelmet: sűrű dobpergések és ostorcsapások közepette vonult az Európai Borlovagok Magyarország Rendjének csaknem 40 tagja a Hungarospa nagyszínpadhoz, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a III. Bor- és Gasztrofesztivál.
Czeglédi Gyula felvezette, jó néhány évre visszavezethető az együttműködés Tokaj és a fürdőváros között. Hajdúszoboszló polgármestere kifejtette, hagyományosan az ünnepi megnyitó részét képezi a VinAqua Fröccs Ceremóina, mely során az aranyló tokaji borból és a gyógyhatású szoboszlói forrásvízből elkészítik a különleges nedűt, ezzel erősítve a közös barátságot. Mint mondta, a turisztikai szektorban kiemelten fontos, hogy közösséget alkotva nyújtsanak élményt. Úgy véli, számos csodálatos hely létezik Magyarországon, ám hazánk keleti részének értékei mentén is érdemes építkezni.
Egy valódi csoda született a gasztrofesztiválon
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint az egész magyarság büszke lehet Hajdúszoboszló városára, a hazai turizmus egyik fellegvárára, amelynek 100 éves gyógyvizét egy csodának nevezte. A tokaji vidék országgyűlési képviselőjeként emlékeztetett Tokaj különlegességére, amely nemzeti himnuszunkban egyedüli városként is szerepel, és, ahol az egyik hungarikumunk, az aszú is készül. Márai Sándort idézve rámutatott, a fröccs a hosszú élet titka, éppen ezért ritka különlegességnek nevezte a két város együttműködését.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hajdúszoboszlói Bor-és gasztrofesztivál megnyitóFotók: Vida Márton Péter
Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke köszöntőjében a két várost méltatta, melynek termékei, a bor és a víz szerinte az egészséget és a jó kedélyállapotot biztosítja, ráadásul az év minden napján fogyaszthatóak. Örömét fejezte ki Tokaj és Hajdúszoboszló partnersége miatt, mivel elmondása alapján egy egészséges Magyarországon a települések nem versenyeznek egymással, hanem együtt őrzik a közös kulturális értékeket és történelmi kincseket.
Posta György, Tokaj polgármestere beszédében kitért arra, Tokaj városában történelmi fejlesztések indultak el: többek közt a sétálóutca is megújul, és az ikonikus épületeket is rendbe hozzák. Hozzátette, a beruházás célja, hogy a régió a harmadik leglátogatottabb legyen az országban. Bár úgy látja, nem fogják elérni a több mint egymillió fős vendégéjszakát, amivel Hajdúszoboszló büszkélkedhet, de reményei szerint Tokaj ebben az évben megközelíti a 100 ezres látogatottságot.
A köszöntőket követően Czeglédi Gyula és Posta György jelképesen elkészítették a VinAqua fröccsöt, melyet a díszvendégeken kívül az eseményen részt vevő látogatók is megkóstolhattak.
Ajánljuk még:
Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!