szeptember 20., szombat

Friderika névnap

16°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VinAqua

2 órája

Csak egy jó fröccs kellett, hogy beinduljon a hajdúszoboszlói gasztrofesztivál - fotókkal, videóval

Címkék#borlovag#borlovagrend#Hajdúszoboszló

Mint a rendezvényen elhangzott, a tokaji bor és a gyógyító szoboszlói víz találkozása gyógyító erejű. Példaértékű együttműködésből született a III. Bor- és Gasztrofesztivál.

Hajnal László

Már kora délután zsongott szeptember 19-én, pénteken a hajdúszoboszlói Szent István Park. Az emberek egy része a kézműves vásárra érkező árusokkal alkudozott, míg mások bort kóstolgattak az asztaloknál, többen pedig a Reinas del ritmo brazil show tánc bemutatóján hangolódtak a háromnapos rendezvényre. Egyszer csak egy látványos menet vonta magára a figyelmet: sűrű dobpergések és ostorcsapások közepette vonult az Európai Borlovagok Magyarország Rendjének csaknem 40 tagja a Hungarospa nagyszínpadhoz, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a III. Bor- és Gasztrofesztivál.

VMP20250919_bornapok_megnyitó_HAON022
Megnyitott a III. Bor-és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón
Fotó: Vida Márton Péter

Czeglédi Gyula felvezette, jó néhány évre visszavezethető az együttműködés Tokaj és a fürdőváros között. Hajdúszoboszló polgármestere kifejtette, hagyományosan az ünnepi megnyitó részét képezi a VinAqua Fröccs Ceremóina, mely során az aranyló tokaji borból és a gyógyhatású szoboszlói forrásvízből elkészítik a különleges nedűt, ezzel erősítve a közös barátságot. Mint mondta, a turisztikai szektorban kiemelten fontos, hogy közösséget alkotva nyújtsanak élményt. Úgy véli, számos csodálatos hely létezik Magyarországon, ám hazánk keleti részének értékei mentén is érdemes építkezni.

VMP20250919_bornapok_megnyitó_HAON015
Czeglédi Gyula köszöntőjében hangsúlyozta, jó néhány évre visszavezethető Tokaj és Hajdúszoboszló kapcsolata
Fotó: Vida Márton Péter

Egy valódi csoda született a gasztrofesztiválon

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint az egész magyarság büszke lehet Hajdúszoboszló városára, a hazai turizmus egyik fellegvárára, amelynek 100 éves gyógyvizét egy csodának nevezte. A tokaji vidék országgyűlési képviselőjeként emlékeztetett Tokaj különlegességére, amely nemzeti himnuszunkban egyedüli városként is szerepel, és, ahol az egyik hungarikumunk, az aszú is készül. Márai Sándort idézve rámutatott, a fröccs a hosszú élet titka, éppen ezért ritka különlegességnek nevezte a két város együttműködését.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hajdúszoboszlói Bor-és gasztrofesztivál megnyitó

Fotók: Vida Márton Péter

Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke köszöntőjében a két várost méltatta, melynek termékei, a bor és a víz szerinte az egészséget és a jó kedélyállapotot biztosítja, ráadásul az év minden napján fogyaszthatóak. Örömét fejezte ki Tokaj és Hajdúszoboszló partnersége miatt, mivel elmondása alapján egy egészséges Magyarországon a települések nem versenyeznek egymással, hanem együtt őrzik a közös kulturális értékeket és történelmi kincseket.

VMP20250919_bornapok_megnyitó_HAON018
Pajna Zoltán
Fotó: Vida Márton Péter

Posta György, Tokaj polgármestere beszédében kitért arra, Tokaj városában történelmi fejlesztések indultak el: többek közt a sétálóutca is megújul, és az ikonikus épületeket is rendbe hozzák. Hozzátette, a beruházás célja, hogy a régió a harmadik leglátogatottabb legyen az országban. Bár úgy látja, nem fogják elérni a több mint egymillió fős vendégéjszakát, amivel Hajdúszoboszló büszkélkedhet, de reményei szerint Tokaj ebben az évben megközelíti a 100 ezres látogatottságot.

A köszöntőket követően Czeglédi Gyula és Posta György jelképesen elkészítették a VinAqua fröccsöt, melyet a díszvendégeken kívül az eseményen részt vevő látogatók is megkóstolhattak. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu