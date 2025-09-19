Csak egy jó fröccs kellett, hogy beinduljon a hajdúszoboszlói gasztrofesztivál - fotókkal, videóval

Már kora délután zsongott szeptember 19-én, pénteken a hajdúszoboszlói Szent István Park. Az emberek egy része a kézműves vásárra érkező árusokkal alkudozott, míg mások bort kóstolgattak az asztaloknál, többen pedig a Reinas del ritmo brazil show tánc bemutatóján hangolódtak a háromnapos rendezvényre. Egyszer csak egy látványos menet vonta magára a figyelmet: sűrű dobpergések és ostorcsapások közepette vonult az Európai Borlovagok Magyarország Rendjének csaknem 40 tagja a Hungarospa nagyszínpadhoz, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a III. Bor- és Gasztrofesztivál.

Megnyitott a III. Bor-és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón

Fotó: Vida Márton Péter

Czeglédi Gyula felvezette, jó néhány évre visszavezethető az együttműködés Tokaj és a fürdőváros között. Hajdúszoboszló polgármestere kifejtette, hagyományosan az ünnepi megnyitó részét képezi a VinAqua Fröccs Ceremóina, mely során az aranyló tokaji borból és a gyógyhatású szoboszlói forrásvízből elkészítik a különleges nedűt, ezzel erősítve a közös barátságot. Mint mondta, a turisztikai szektorban kiemelten fontos, hogy közösséget alkotva nyújtsanak élményt. Úgy véli, számos csodálatos hely létezik Magyarországon, ám hazánk keleti részének értékei mentén is érdemes építkezni.

Czeglédi Gyula köszöntőjében hangsúlyozta, jó néhány évre visszavezethető Tokaj és Hajdúszoboszló kapcsolata

Fotó: Vida Márton Péter

Egy valódi csoda született a gasztrofesztiválon

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint az egész magyarság büszke lehet Hajdúszoboszló városára, a hazai turizmus egyik fellegvárára, amelynek 100 éves gyógyvizét egy csodának nevezte. A tokaji vidék országgyűlési képviselőjeként emlékeztetett Tokaj különlegességére, amely nemzeti himnuszunkban egyedüli városként is szerepel, és, ahol az egyik hungarikumunk, az aszú is készül. Márai Sándort idézve rámutatott, a fröccs a hosszú élet titka, éppen ezért ritka különlegességnek nevezte a két város együttműködését.

